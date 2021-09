The Wanted anuncia su regreso tras siete años separados

Así lo anunció la banda de Reino Unido a través de sus redes sociales al dar a conocer el próximo lanzamiento de su nuevo álbum “The Greatest Hits” el 12 de noviembre, el cual también incluirá nueva música del grupo.

Asimismo revelaron que volverán a los escenarios por primera vez con el concierto benéfico de Tom Parker para Stand Up To Cancer ‘Inside My Head’ en el Royal Albert Hall el 20 de septiembre.

Here we go!! We are MEGA excited to announce that we are BACK and will be releasing our Greatest Hits Album on November 12th!! We'll also be performing LIVE at the @RoyalAlbertHall as part of @TomParker's 'Inside My Head' concert. It's been far too long... Let's do this! pic.twitter.com/8Zsq31jyVN