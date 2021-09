Organización de Estados Unidos le pide a Kamala Harris frenar incumplimiento de AMLO a acuerdo comercial

En una carta que firman 14 asociaciones y organismos del sector privado estadounidense, exponen a Harris que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "tiene un enorme potencial para mejorar el entorno empresarial de nuestros miembros que operan en México, pero solo si México trata a las empresas y trabajadores estadounidenses de manera justa.

"Nos preocupa que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador continúe enmarcando los compromisos del T-MEC como contrarios a su agenda política", exponen.

E incluso dicen que la administración mexicana "parece decidida a ignorar muchos de los compromisos del T-MEC de México, lo que reduciría aún más el acceso de los exportadores estadounidenses y las empresas que hacen negocios".

Por lo que solicitan a Harris utilizar "todas las herramientas" que tenga al alcance, incluso los mecanismos para forzar el cumplimiento de los compromisos del T-MEC a fin de lograr que se implemente en su totalidad el acuerdo.

Ello, porque observan que ya sea a través de leyes, reglamentos, declaraciones, entre otras cosas se observa "discriminación" y altos costos de cumplimiento de los exportadores, por ejemplo en telecomunicaciones, etiquetado de alimentos, servicios audiovisuales, farmacéuticos, biotecnología, equipos médicos, energético, aduanas, pagos electrónicos y facilitación comercial.

"Muchas leyes que se han soltado para cumplir con los compromisos que se adoptaron en el T-MEC están en el limbo", dijeron en la carta.

Con esa "discriminación" e incumplimiento será difícil que se construya una fuerte y justa economía estadounidense si los gobiernos extranjeros como México, incumplen sus obligaciones comerciales.

Advierten que la economía mexicana es uno de los tres socios comerciales más grandes de Estados Unidos, al ser el primero o segundo más importante destino de 27 estados de la Unión Americana.

La carta la envían con copia a otras dependencias de Estados Unidos como el Secretario de Estado, a la Secretaría de Comercio y a la Representante Comercial estadounidense.

Yesterday, ahead of the United States-Mexico High-Level Economic Dialogue, AFTE wrote @VP Kamala Harris urging the Biden-Harris admin to take swift enforcement action to hold Mexico accountable for its persistent non-compliance with #USMCA. See the letter: https://t.co/IhM5F6NJ2t