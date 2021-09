Paco Villa recibió llamado de atención de Televisa por atacar a Sebastián Córdova

Sebastián Córdova aprovechó su tiempo libre fuera de las canchas para reunirse con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube.

En dicho encuentro, el jugador de las Águilas del América, reveló que el comentarista Paco Villa, recibió un llamado de atención por parte de Televisa luego de que el pasado mes de febrero éste llamara “pecho frío” al Córdova.

“Yo no veo nada de eso (de comentarios en redes sociales), y hubo una vez que Henry Martin me dijo ‘Ya le llamaron la atención a ese ve…’ y le digo ‘¿a quién?’, y me dice, ‘A Paco Villa que está hablando de ti y no puede porque somos Televisa’... y yo ni sabía qué pedo. Le dije ‘está cul*ro’ y ya me lo enseñó Henry”.

El futbolista de 24 años de edad, también habló de su aventura en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde consiguió la medalla de bronce junto al resto del selectivo nacional.

“Yo creo que la gente lo reconoció muy bien. Porque perdimos con Brasil en penaltis como que la gente dice ni pedo. Se sintió gacho porque no nos ganaron en partido, pero nos ganaron en penales, yo digo que es un volado”.