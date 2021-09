Oribe Peralta ve a Henry Martin como su sucesor en la Selección Mexicana

Cero polémica para Oribe Peralta en el tema de ofensivos de la Selección, porque desde su óptica Rogelio Funes Mori así como Henry Martín, han realizado muy buena labor, las críticas que se han dado son hasta cierto punto normal, porque se trata de la Selección mexicana, pero en ambos casos, da "palomita verde" al desempeño mostrado.

No quiso entrar en comentarios sobre el tema de Javier Hernández, del por qué no lo llaman a la Selección, porque dijo desconocer el tema, "cuando me lo encuentre o vea, le preguntaré, por ahora no sé bien cómo está la situación".

"Para mí, Funes Mori es un jugador muy completo que le ha venido muy bien a la selección y que tiene cualidades para estar ahí. Obviamente que cualquiera que esté en esa posición tratará de hacerlo lo mejor posible, unas veces se darán los goles, otras no, pero siempre tienes que cumplir con lo que te pide el entrenador. Con lo poco que he visto de los partidos creo que ha hecho una buena labor".

El delantero del América, Martín, ya en entrada edad comenzó a dar resultados como goleador, algo similar a lo que vivió Peralta en su carrera y de alguna manera, le gusta al ahora atacante de Chivas que los comparen y también tuvo un comentario para su compañero Ángel Zaldívar.

"Es un gran ser humano con muchísimo talento (Martín). Creo que puede conseguir cosas más importantes que las que yo conseguí y así lo deseo. No sólo para él, sino para todos los delanteros mexicanos que hay, porque tenemos atacantes de gran calidad como el 'Chelo' Ángel Zaldívar, él para mí es un delantero muy completo que siempre busca dar su máximo para el equipo, luego me sorprende que no lo noten".