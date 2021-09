VIDEO: Sismo sorprende a luchadores del CMLL en función de la Arena México

Una función de lucha libre se desarrollaba en la Arena México cuando un sismo de 7.1 grados de magnitud sorprendió a los gladiadores sobre el ring y a la afición en las gradas.

La función por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), se desarrollaba justo cuando la tierra comenzó a moverse, por lo que los asistentes tuvieron que evacuar rápidamente el recinto.

#MartesDeArenaMéxico | Después de una revisión por parte de Protección Civil y la brigada de seguridad de la Arena México, la función se reanudará y seguirán las emociones en la Catedral de la Lucha Libre. Después del #Sismo así regresan los gladiadores al ring. pic.twitter.com/uI7Oil1waw — Más Luchístico | 15 Años (@mas_lucha) September 8, 2021

Protección Civil y la Brigada de Seguridad de la Arena, no reportaron daños ni pérdidas humanas durante este acontecimiento que, luego de 20 minutos, permitió que las acciones se reanudaran.

Cabe señalar que, el temblor ocurrió cerca de las 20:47 horas con epicentro en Acapulco, Guerrero, y para las 23:00 horas se reportaron 92 réplicas.

"Les informo sobre el temblor, el epicentro se registró en Acapulco, Guerrero, afortunadamente no hay daños mayores en ese estado, piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Puebla, Oaxaca y no hay daños graves Ciudad de México", indicó en un video difundido por su oficina”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la noche del martes sobre los efectos del sismo.