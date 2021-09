'Barbie' Juárez y Jackie Nava hablan sobre la muerte de la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías

En más de veinte años dentro del pugilismo, Mariana Juárez y Jackie Nava han sorteado cualquier tipo de problemas antes, durante y después de sus combates, pero siempre rodeadas de un grupo de trabajo que las protege, algo que no todas las boxeadoras tienen la oportunidad de recibir.

Pudo ser el caso de Jeanette Zacarías, la púgil mexicana de 18 años que hace unos días murió tras estar hospitalizada con los estragos de un nocaut encima, tragedia que preocupa a Juárez y Nava.

"Me causa una gran tristeza lo que pasó con esta niña, pero sabemos a qué nos subimos arriba del ring, pero muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no son capaces de medir el peligro, que el boxeo no se juega. Hay que poner más atención en estas peleas", compartió Mariana Juárez, quien a los 41 años sigue vigente.

En especial, lamentó que existan promotores sin escrúpulos, que provocan que se vivan estas situaciones. "Hay que ser más consientes, lo primero es la vida y estar bien. Es muy difícil ver casos como estos, que por unos 'centavos' arriesgan tanto, te reflejas de los momentos que pasaste en tus inicios, tuvimos la oportunidad de contar con gente a nuestro lado que nos protegían, a veces, la falta de recursos nos hacen cometer estas tonterías".

Al respecto, Nava, opinó. "Creo que esta muchacha tenía que haber descansado sin hacer nada de boxeo, ahí fue el error principal, de su equipo, de la gente que le dio la salida médica. Es triste, no sé si ella peleaba en ese peso, pero por lo regular hacen que peleen en un peso más arriba y es dar más ventaja. Hay que tener todos esos detalles muy claros, son casos muy especiales".