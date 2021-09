México jugará frente a Panamá con césped en mal estado

Uno de los factores que podría afectar al equipo nacional es el estado del césped, que no luce de la mejor manera y esto se debe a que hace algunos meses se reemplazó por un sistema híbrido del que no se ha podido recuperar.

Otro factor es la lluvia. Los últimos días en Panamá han sido lluviosos y esto provocó que ciertas zonas de la cancha tengan encharcamientos o lodo. El personal del estadio afina los últimos detalles para que el pasto mejore para mañana, que será cuando se efectúe el partido.

El mal estado del césped significaría un riesgo para los futbolistas locales y también los mexicanos, que podrían resultar con alguna lesión. Por esta razón, el técnico de Panamá, Thomas Christiansen manifestó su molestia por esta situación que afecta al Rommel Fernández, recinto que recibirá el 80% de su aforo, un aproximado de 25 mil personas.

Our last training session prior to tomorrow's clash is underway! ⚽️ #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/NLAJa5Q0tc