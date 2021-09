Mía Rubín habla de su debut como solista y dice que espera conocer pronto La Laguna

La cantante, Mía Rubín, ha apuntado su primera "flecha" hacia uno de lo objetivos profesionales que planea conseguir y en el que desea quedarse si el público lo permite.

La hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta lanzó hace unos días de manera formal su primer sencillo de nombre Flecha, motivo por el que charló en exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Me siento feliz, emocionada y bendecida. Le tengo mucho cariño a esta canción, fue una de las primeras canciones que grabé como solista. Mucha gente aportó su granito de arena para que este proyecto se vuelva memorable".

Dicha melodía, la grabó la cantante junto al talentoso Chucho Rivas. En la charla relató cómo fue que lo conoció.

"Chucho tiene todo para triunfar, lo conocí por medio de mi papá ya que él le produjo su primer disco. Es súper talentoso, tiene todo para triunfar. Cantar a su lado y en mi debut me hace muy dichosa".

Vía telefónica, Mía manifestó que esta canción se la dedica a dos personas, una todavía no tiene el gusto de conocerla.

"Esta rola va para quien me flechó por primera vez y también a mi futuro flechazo que aun no llega porque por ahora no estoy saliendo con nadie. La melodía la escribió Alfaro que es socio de mi padre y Chucho se encargo de la parte rap de la rola".

Pese a que no creó tal canción, Mía compartió que sí está trabajando en otros temas en los que contará sus vivencias.

"He tenido talleres de composición con mi padre, Alfaro y César Miranda. Esto me emociona mucho ya que soy muy nueva en esto y ellos me acogieron de lo lindo; trabajar con ellos para componer mis rolas ha sido grandioso, ya tenemos una canción que está genial, espero que este mismo año la puedan escuchar".

Por ahora, Rubín optó por inclinarse al género pop, aunque no descarta en un futuro realizar música en otros ritmos.

"Siempre me ha encantado el pop, es uno de los géneros que más escucho. Creo que fue una gran elección para mi debut porque a quién no le gusta el pop", manifestó.

Por otro lado, Mía confirmó que sí realizará una gira junto a su padre, sin embargo, esperan que el panorama mejore ante estos tiempos de pandemia.

"El tour Raíces sí se llevará a cabo, sí pasará. Únicamente estamos esperando a que todo esté más tranquilo para poder irnos de gira y ojalá podamos ir a Torreón. De que se va a hacer, se va a hacer".

En el terreno de la actuación, la artista informó que por ahora se encuentra en pausa.

"Por el momento no tengo ninguna propuesta de actuación. Ahora, pese a que esté incursionando en la música aclaro que no voy a dejar la actuación; voy a compaginar ambas actividades".

Por último, Mía Rubín aprovechó la charla para agradecerles a los laguneros el apoyo que le han dado a toda su familia.

"Bella gente de la Comarca Lagunera. Espero ir pronto porque no conozco su tierra y me han dicho que está muy linda. Vayan a ver el video de Flecha y escuchen la rola en las plataformas", relató.