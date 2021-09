'Cuatro de diez comercios, sin registrarse como outsourcing'

A unos días de que concluyó el plazo para que las empresas de outsourcing realicen el registro ante el gobierno federal, el sector de comercio, servicios y turismo aún tiene 40 % de sus negocios sin completar el trámite, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

El líder del comercio organizado expuso que las empresas están dispuestas a registrarse e incluso están en medio del proceso, pero como no lo terminaron a tiempo temen que se les aplique alguna multa.

"Ojalá haya más flexibilidad por parte del gobierno, de las autoridades recaudatorias, en el sentido de que si los trámites están iniciados no incurran en las penalizaciones de las que se han hablado", expuso.

En conferencia de prensa explicó que "en el sector de comercio, cerca del 40 por ciento de las empresas que no han completado el trámite, no que no lo hayan iniciado, que no lo han completado, seguiremos trabajando en ese sentido para completar el trámite de la manera más rápida posible".

Hay muchas empresas que tienen intención de registrarse en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) y aunque llevan días buscando concretar los trámites aún no lo logran, lo que les preocupa porque el pasado 1 de septiembre fue la última fecha para lograrlo, mientras que el gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para hacerlo.

Dijo que en medio de la pandemia las empresas buscan sobrevivir, porque sin importar el tamaño mueren empresas grandes, medianas y pequeñas.

Para poder salir adelante, las empresas se tienen que adaptar porque estamos en una etapa como si fuera la evolución de las especies. "Van a sobrevivir las empresas que más rápido se adapten, no las más grandes ni las más poderosas, no las de mayor cobertura", agregó.

Inconcluso

