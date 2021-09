El alcalde de Torreón, pesimista por el paquete económico del gobierno federal

Hoy se prevé la presentación del paquete económico del gobierno federal para el 2022 y el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, no tiene una expectativa optimista al respecto, pues considera que no existe una visión nacional y que el recurso del país se maneja a capricho del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Más bien pesimista (la expectativa), porque el presidente de la República no da señales de ser un presidente federalista, él va por sus programas, por las prioridades que él ha puesto por encima y no hay, digamos, un apoyo a estados, municipios, a programas de seguridad pública, ya se dio marcha atrás a temas como el Fonden (Fondo de Desastres Naturales), estamos viendo los desastres que hay en todo el país, los estados y los municipios no saben qué van a hacer para atender tantas necesidades de gente que se ha quedado sin nada", explicó.

El edil citó el caso de Ecatepec, donde cientos de hogares y miles de personas han perdido todo su patrimonio debido a las inundaciones por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días.

"Ya no existe un plan de apoyo con recurso federal, como tampoco hay ya el tema de medicinas, el Seguro Popular, etcétera, si me preguntas qué expectativas tengo, pues de mucho pesimismo, porque no veo sensibilidad para que el tema del reparto de recursos federales tenga una visión nacional, el país y las necesidades no son solamente darle dinero a unos cuantos o becas a unos cuantos, o hacer las grandes obras en el sureste del país o el aeropuerto, no hay una visión federal, nacional, es el capricho del presidente de la República", expresó.

Otro renglón que fue eliminado del presupuesto y que ha impactado a los municipios directamente fue el Fideicomiso de Seguridad Pública (Fortaseg).

El paquete económico federal es el conjunto de consideraciones económicas y fiscales para el siguiente ejercicio fiscal que el Poder Ejecutivo pone a disposición del Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación. Está integrado, por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la miscelánea fiscal.