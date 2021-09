Director del proyecto GARO Laguna busca replicar protocolos de salud

Gerardo Garza, director del proyecto GARO Laguna, busca que en La Laguna se repliquen estrategias exitosas que se han tenido en España en el manejo de protocolos en las escuelas durante el regreso a clases en la pandemia por el COVID-19

GARO es una asociación civil conformada por jóvenes profesionistas, entre ellos psicólogos y educadores, que desarrollan proyectos educativos y ofrecen capacitaciones a docentes a fin de mejorar los modelos de aprendizaje.

Gerardo Garza Rosales dijo que en España, por ejemplo, no se utilizan los cubrebocas dentro del aula porque antes se siguen ciertos protocolos "mientras que en México no tenemos un procedimiento específico en las escuelas, cada escuela está por la libre determinando cómo será su proceder y estamos conscientes de que no se puede establecer un solo modelo para todas las escuelas ya que todas tienen problemas diferentes por eso se tiene que atender caso por caso con diferentes estrategias", dijo.

Mencionó que en España cada docente se hace responsable de su aula, el cual llaman grupo burbuja, y existe un mayor control de las necesidades de los estudiantes. "Las estrategias son en cuanto a organización de grupos, participación de estudiantes, protocolos, por ejemplo, en España cuando hay un niño que tiene riesgo de tener COVID-19, se aíslan todos 10 días por regla y de esa manera se detiene el contagio pero siguen con clases virtuales y eso se limita los brotes tanto de alumnos como de maestros y aquí en México no tenemos nada claro todavía", comentó.

Señaló que a raíz de eso se habló con el supervisor de la zona escolar 066 en La Laguna de Durango, Gerardo Molina. "La idea es dar una plática en la escuela primaria del ejido San Jacinto que es la primaria Benito Juárez donde el director, el maestro Jorge Vargas, nos abrirá un espacio para conectarnos con el maestro Francisco Latorre, de España, con quien hemos tenido un intercambio de experiencias en materia del regreso a clases. La supervisión 066 atiende 11 escuelas y son un total de 120 docentes por eso es importante para nosotros esta visita a San Jacinto", informó.

Intercambio de experiencias

Buscan que se puedan replicar algunos modelos.

*Gerardo Garza, director del proyecto GARO Laguna, busca que en La Laguna se repliquen estrategias exitosas que se han tenido en España. Se dará una plática en el ejido San Jacinto dirigida a directores de escuelas y docentes.

*Visitaron la colonia 21 de Marzo en el municipio de Matamoros, Coahuila, pues la idea es acudir a las colonias alto grado de marginación debido a que la pandemia dejó severas secuelas en la mayoría de los menores de edad porque por el confinamiento muchos de estos menores perdieron a un familiar o por que la situación económica en sus casas se complicó porque los padres perdieron su trabajo.