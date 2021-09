Cupo lleno en el exitoso torneo de Lorena Ochoa en el Campestre Torreón

Olvidar su misión de embajadora de la educación y figura monumental del deporte mexicano, no es opción para la tapatía Lorena Ochoa, quien ayer encabezó el torneo que lleva su nombre y se celebró con gran éxito en el Club Campestre Torreón.

Aún con los cuidados de la pandemia y la alta temperatura que se registró en el sur de la ciudad, la tapatía que posee el récord de más semanas como número 1 de la LPGA, realizó su tradicional visita anual al campo de La Rosita, donde convivió con más de un centenar de jugadores locales. El torneo Lorena Ochoa se realiza en beneficio de la Fundación Generación 2000, organismo que administra un centro de educación básica ubicado en el ejido El Cambio y que brinda educación bajo la ideología Biocéntrica, a niños y niñas que habitan en comunidades vulnerables.

EMBAJADORA DE LA EDUCACIÓN

"Con mucho gusto regreso a Torreón, como vengo desde hace doce años, porque es un deber el ayudar la causa de la fundación. Estoy convencida de que la educación y el deporte son dos ejes fundamentales para formar ciudadanos de bien y por qué no pensar en que pronto podamos tener muchos más golfistas profesionales mexicanos. Estoy feliz por tener esta herramienta de ayudar a la causa de la educación, lo hago en Guadalajara con la fundación que lleva mi nombre y quiero que esa ayuda se extienda a todos los lugares posibles, un ejemplo es el de aquí de Torreón", indicó Ochoa, sonriente en una reunión informativa realizada al finalizar el torneo.

Fue una jornada calurosa en el Campestre Torreón, pero nunca decayó el ánimo de los jugadores por tener la oportunidad de convivir con la primera mujer que celebró un título en el legendario campo de St. Andrews, Escocia. El escopetazo de salida sonó a las 9:00 horas para emprender la ronda de 18 hoyos y fue alrededor de las 11:30 horas que Lorena arribó al magnífico campo, realizó un recorrido para saludar personalmente a cada jugador, desde infantiles hasta adultos, todos aprovecharon la ocasión para tomarse la fotografía del recuerdo e incluso recibir consejos de la exjugadora de la LPGA.

Bajo su tradicional formato "A Go Go", el certamen fue disputado por grupos de cuatro jugadores cada uno, muchos de ellos asiduos participantes en este torneo enfocado en el deporte y la beneficencia. El foursome campeón fue el compuesto por: José Luis Camparán, Daniel Mora, Antonio González y Antonio Padrelín, mientras que el segundo puesto fue para Javier Denigris, Javier Gómez, Fernando Fernández y Eduardo Ruiz y el tercer lugar correspondió a Salvador Sánchez, Alejandro Guajardo, Michel Beyán y Roberto Guajardo.

COMPROMETIDA

Luego de su retiro como jugadora profesional, Ochoa se ha mantenido activa en el terreno amateur y como referencia obligada en el golf nacional, pero también ha enfocado esfuerzos en la fundación que lleva su nombre y que promueve educación de calidad para niños de todo el país: "Lo más bonito que me ha dado el golf es el poder crear una fundación, Dios me permitió ganar muchos torneos y hoy tengo esta posición desde la que puedo ayudar y lo voy a hacer siempre. Me da mucho gusto ver cómo ha crecido la escuela aquí en Torreón y vamos a trabajar para que siga creciendo más y más", señaló.

Cuestionada respecto a la histórica participación de Gaby López, María Fassi, Carlos Ortiz y Abraham Ancer en los Juegos Olímpicos de Tokio, Lorena afirmó: "Es un gran logro. A todos nos hubiera gustado otro resultado, me habría encantado que un golfista mexicano se trajera una medalla olímpica, pero son torneos muy difíciles, con mucha expectativa, Carlos estuvo ahí cerca durante una ronda, pero no es sencillo un torneo de esa naturaleza".

Con los jugadores mexicanos que se desempeñan en la PGA y el gran número de jóvenes de nuestro país becados en universidades de los Estados Unidos gracias a la práctica del golf, Ochoa augura un buen futuro para este deporte en el país: "Ver el ejemplo de jugadores que están en otro país, jugando a gran nivel, con tantas facilidades, inspira a los niños a esforzarse y poner su energía en lograr llegar a esas alturas, eso nos dice que el golf en nuestro país sigue experimentando un gran crecimiento y que los demás países se agarren, porque viene una buena generación", vaticinó.