'American Crime Story: Impeachment' retrata escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky

El escándalo del expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) con la exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky llegó el martes a la televisión de EUA con "American Crime Story: Impeachment", la nueva serie del productor y guionista Ryan Murphy.

"Impeachment" se estrenó la noche del martes en la cadena FX con Beanie Feldstein como protagonista, dando vida a Lewinsky.

Feldstein, que es hermana del también actor Jonah Hill, es una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood y ha brillado recientemente en "Lady Bird" (2017) y "Booksmart" (2019).

"Impeachment" cuenta también en su reparto con Sarah Paulson, inseparable colaboradora de Ryan Murphy en todos sus proyectos y que aquí da vida a Linda Tripp, amiga de Lewinsky; Clive Owen, que interpreta a Bill Clinton, y Edie Falco, que se ocupa del papel de Hillary Clinton.

Esta serie es la tercera propuesta de "American Crime Story" tras las aplaudidas "The People v. OJ Simpson" y "The Assassination of Gianni Versace".

"Impeachment" narra la historia de Lewinsky y su relación con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien fue sometido a un juicio político por este escándalo, que casi se salda con su salida del cargo.