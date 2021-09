La NASA recoge la primera muestra de Marte

Se trata de un pedazo de roca ligeramente más ancha del grosor de un lápiz tomada del cráter Jezero, que junto con unas siete más harán parte de programa Mars Sample Return, que tiene previsto traerlas a la Tierra para 2031.

"Obtener la primera muestra en nuestro haber es un gran hito", dijo el científico del Proyecto Perseverance Ken Farley, del Instituto de Tecnología de California (Caltech).

"Cuando regresemos a la Tierra con estas muestras, nos dirán mucho sobre algunos de los primeros capítulos de la evolución de Marte", agregó.

Para Thomas Zurbuchen, científico de la NASA en Washington, es "verdaderamente un momento histórico".

Ver más: La NASA reporta que roca blanda afectó la recolección de muestras en Marte

Subrayó que, así como las misiones Apolo a la Luna demostraron el valor científico duradero de devolver muestras de otros mundos para su análisis aquí en nuestro planeta, lo mismo hará esta misión en Marte.

"Este es un logro trascendental y no puedo esperar a ver los increíbles descubrimientos producidos por Perseverance y nuestro equipo", aseguró el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Por su parte, Zurbuchen detalló que utilizando los instrumentos científicos más sofisticados de la Tierra, prevén "descubrimientos asombrosos en un amplio conjunto de áreas científicas, incluida la exploración de la cuestión de si alguna vez existió vida en Marte".

Además de identificar y recolectar muestras de roca y regolito (roca rota y polvo) mientras busca signos de vida microscópica antigua, la misión de Perseverance incluye estudiar la región de Jezero para comprender la geología y la antigua habitabilidad del área, así como para caracterizar el clima pasado.

La muestra, recolectada el lunes por el rover -el quinto de la NASA en Marte después de Sojourner, Spirit, Opportunity y Curiosity- está depositada en uno de los 43 tubos titanio hermético que llevó la nave.

Ver más: La NASA busca voluntarios en Estados Unidos para simulacros de las condiciones en Marte

La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) están planeando una serie de misiones futuras para devolver las muestras del rover a la Tierra para un estudio más detenido.

El proceso de toma de muestras comenzó el pasado 1 de septiembre con la ayuda del taladro del brazo robótico del Perseverance. Después de completar la extracción, el brazo maniobró una de las cámaras del rover para fotografiarla antes de sellar el tubo.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars

Read more: https://t.co/bs4Hd4Fzyw pic.twitter.com/2jwF7cOcMZ