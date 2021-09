Ruedan lágrimas llega a Apple TV

Muchos meses después de que comenzara la pandemia, un musical de Broadway sobre otro suceso terrible que sacudió al mundo unió a la gente.

Las puertas del Teatro Gerald Schoenfeld se abrieron durante varias semanas en mayo para filmar al elenco de "Come From Away", la historia de una ciudad canadiense que albergó a viajeros aéreos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.

El último día de filmación, se invitó a una audiencia que incluía a sobrevivientes de los atentados y trabajadores de primera línea. Los actores fueron recibidos con vítores y aplausos en la calle, y rápidamente se echaron a llorar. Más tarde, fue el turno de los invitados de romper en llanto.

Los televidentes podrán recibir un anticipo el viernes cuando Apple TV+ trasmita "Come From Away", editado de varias presentaciones filmadas con 10 cámaras, primeros planos realizados con Steadicams y tomas con grúa.

El musical está ambientado en la pequeña ciudad de Gander, en Terranova, que abrió sus brazos y hogares a unos 7.000 pasajeros de aerolíneas desviados allí cuando el gobierno de Estados Unidos cerró su espacio aéreo.

En cuestión de unas pocas horas, la ciudad se vio abrumada por 38 aviones llenos de pasajeros de docenas de países y religiones, pero los lugareños se pusieron a trabajar en sus cocinas y limpiaron habitaciones libres para ofrecer espacio y comida a los recién llegados.