Cien rutas son reactivadas tras regreso a clases en Saltillo

El Instituto Municipal del Transporte en Saltillo informó que ante el regreso a clases de forma híbrida en Saltillo, cien unidades del transporte público fueron reactivadas, con lo cual se espera mejoren los ingresos económicos en este rubro.

Héctor Gutiérrez, titular del instituto, informó que tras realizar un corte del crecimiento de la demanda del servicio luego del regreso a clases fue determinado incrementarlo en un 20 %.

Explicó que en cuanto a las horas pico se retiran algunos camiones para cumplir la demanda. Señaló que lo anterior significa alrededor de 100 unidades más, con lo cual se espera incrementar los ingresos económicos en este sector el cual mantenía una baja reactivación.

"Ya se aumentaron de lo que traían, fue de casi un 20 %, no obstante, lo que sucederá es que cuando estén trabajando 480 camiones, no todos estarán funcionando al mismo tiempo", dijo. Destacó que no se ha limitado el número de personas que abordan las unidades, siempre y cuando se atiendan las recomendaciones de salud como la sana distancia o el uso del cubrebocas.

Resaltó que además se ha mantenido una campaña permanente de sanitización de unidades.

Hasta hace unos días operaban 380 unidades de las 600 que eran hasta antes de la pandemia. Fue en el año 2020 que se cayó este negocio, ante la falta de regreso de clases presenciales, así como la cuarentena generó que menos trabajadores hicieran uso de estas por varios meses.

Aunque hubo un repunte de la demanda, tras la reactivación económica, éste dio para poco más del 50 %, sin embargo, no se había podido llegar a los estándares que se tenían en el año 2019.