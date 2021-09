Remmy Valenzuela reaparece en redes tras la golpiza que dio a su primo

El cantante Remmy Valenzuela fue acusado de violencia familiar en contra de su primo y la novia de este, luego de que presuntamente llegaron a un acuerdo económico con las víctimas y tener presentaciones en Guadalajara, tras el silencio, volvió a estar activo en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió un mensaje para sus fans, en el que agradeció a quienes lo siguen y le han demostrado su apoyo.

"Muchas gracias a todas las personas que me han estado escribiendo y me mandan tantas bendiciones, gracias de corazón a todos los fans de hueso colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz y gracias a todos los colegas de la industria que me han brindado su apoyo, he recibido miles de mensajes y quisiera responderlos todos, los leo a todos y motivan demasiado. Muchas gracias. Con cariño para ustedes".

Según señalaron en el programa El gordo y la flaca, Remmy logró un acuerdo legal con el que consiguió liberarse de los cargos presentados en su contra por agredir a su primo y la pareja de este, luego de recibir $5 mil dólares.

