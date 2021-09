A esta vieja no la conoce nadie: Alicia Machado sobre Celia Lora

"A esta vieja nadie la conoce en EUA", fue el comentario que hizo Alicia Machado sobre Celia Lora en La Casa de los Famosos, donde la polémica no ha hecho falta en las últimas dos semanas.

Luego de que la hija del rockero Alex Lora se involucrara en una agitada discusión con la modelo Anahí Izali y en la cual hubo hasta acusaciones por asesinato, Celia se ha hecho de algunos 'enemigos' en el reality de Telemundo.

"A esta vieja no la conoce nadie en Estados Unidos, no saben ni quién es, saben que es la hija de un rockero que tampoco suena allá, by the way, ups, qué pena", declaró mientras platicaba con Roberto Romano y Uriel del Toro.

Al referirse a Alex Lora como un 'desconocido', Uriel le sugirió que no se metiera con la familia por la conocida trayectoria que tiene en México por 'El Tri'.

Las declaraciones surgieron debido a que Celia la acusó de haber ocasionado la pelea con la integrante de Acapulco Shore, Anahí.

"Yo tengo una imagen en Estados Unidos muy distinta, y a mí sí me conocen y me conocen por mi trayectoria y mi trabajo, entonces yo tampoco puedo permitir que una concursante que está en el mismo nivel que el mío esté amarrando navajas", agregó.