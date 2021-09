Adamari López y los famosos con los regalos más caros a sus hijos

¿Alguien quisiera que ellos fueras sus padres? Estrellas del cine, tv o la socialité no guardan el dinero para el futuro y lo llegan a gastar en regalos para sus hijos que pueden ser pañales con joyas, chaquetas de más de un millón de pesos o departamentos en Nueva York.

La semana pasada se dieron a conocer fotos de la casa de muñecas que la actriz y conductora Adamari López dio a su hija, siendo en realidad una residencia a escala de dos pisos, en las que cabe perfectamente la pequeña de seis años.

¿Cuánto costó este inmueble pintado de color rosa? No se sabe. Pero hay otros famosos que no tienen empacho en decir lo que desembolsaron para tener contentos a sus pequeñas y pequeños, aún y cuando estos no tengan la mayor conciencia de ello.

Las Kardashian se llevan el primer lugar, cuando se trata de consentir a sus hijos

El dinero no es obstáculo para este clan mediático.

Kourtney Kardashian y su expareja Scott Disick regalaron a sus hijos, Mason, Penelope y Reign, una casa de juegos a escala con valor de más de dos millones de pesos mexicanos.

Un día Kim se gastó la mitad de ese dinero para obtener una chaqueta original de Michael Jackson y dársela a su hija mayor North West.