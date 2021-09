¿Quién era Mac Miller, el rapero que falleció a los 26 años?

Recordamos a Mac Miller, quién falleció el 7 de septiembre de 2018, cuando tenía tan solo 26 años de edad por una sobredosis de sustancias tóxicas como lo son fentanilo, cocaína, etanol y alcohol.

¿Quién era Mac Miller?

Malcolm James McCormick, mejor conocido como Mac Miller nació el 19 de enero de 1992, en Pittsburgh, Pensilvania, fue un rapero, cantante productor musical estadounidense.

Inició su carrera con el apodo de Easy Mac, lanzó su primer mixtape a los 18 años en 2010, titulado K.I.D.S, su último trabajo fue Circles, el cual fue publicado de manera póstuma en 2020.

Su muerte

Su trágico deceso se dio a conocer cuando fue encontrado sin vida al interior de su casa ubicada en California por la mañana, a siete días de que lanzara su álbum "Swimming".

De acuerdo al informe de el Forense del Departamento del Condado de Los Ángeles, revelaron que el cantante murió por la combinación de las sustancias fentanilo, cocaína, etanol y alcohol.

En el reporte se dijo que encontraron dos botellas de alcohol vacías, un bote vacío de pastillas así como restos de cocaína.

Detenidos

Un año después del deceso de Miller, la policía estadounidense detuvo a Cameron James, el traficante que le suministraba drogas al rapero, y fue detenido al ser vinculado con su muerte.

Según las investigaciones, Miller recibió dos entregas que le hizo el distribuidor y una sexoservidora antes de morir, en donde le proporcionaron hidrocodona, anfetamina y ansiolíticos.

Depresión

Tras la muerte del artista, la revista Vulture publicó una entrevista en donde él señalaba que estaba pasando por fuertes problemas de depresión.

Era conocido que Miller había tenido problemas con el alcohol desde que era adolescente, sin embargo, esto empeoró cuando terminó su noviazgo con Ariana Grande, estrella de la música pop.

Ariana Grande

El noviazgo que mantuvo Miller con Ariana Grande dio mucho de que hablar desde que colaboraron en el debut de Grande con el tema "The Way" en 2013, pues se desataron rumores de una supuesta relación por la química que había entre los dos, años después volverían a trabajar juntos en "My Favorite Part".

Fue hasta 2016 que confirmaron su relación, cuando Grande visitó el programa de Ellen Degeneres.

Su relación habría terminado por las adicciones de Miller.

Grande dedicó unas palabras tras su muerte:

"Te quise desde el día en que te conocí, cuando yo tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que no esté nunca más":

En el tema Thank U Next de 2019, Grande hace un ejercicio de resiliencia sobre su vida amorosa y el amor propio, en donde menciona a Miller.