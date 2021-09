El presidente Joe Biden le pide al Congreso más fondos por desastres y refugiados afganos

Así lo indicó la directora interina de la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca, Shalanda Young, en un comunicado, donde advirtió de "la necesidad de una financiación temporal de corto plazo", a poco menos de un mes del final del año fiscal actual, que acaba el 30 de septiembre.

Ver más: El presidente Joe Biden asegura que Estados Unidos se ha dado cuenta de que la crisis climática es real

Estos fondos son importantes, apuntó Young, para evitar "graves alteraciones de los servicios públicos que podrían darse si se extienden los aprobados el año pasado sin modificación", en referencia a un posible cierre del Gobierno federal por la falta de financiación.

Asimismo, la Casa Blanca urgió al Congreso a incluir partidas adicionales para encarar "dos necesidades urgentes": la respuesta a los recientes desastres naturales y hacer frente a los compromisos con sus aliados y socios afganos.

Ver más: El presidente Joe Biden autoriza ayuda para Nueva Jersey y Nueva York por huracán 'Ida'

Para la llegada de los miles de refugiados afganos la propuesta solicita 6, 400 millones de dólares; mientras que pide 24, 000 millones por los desastres naturales de los últimos meses, entre ellos el reciente paso del huracán Ida, que dejó unos devastadores daños en el sur y el este del país.

Estados Unidos espera recibir a cerca de 65, 000 refugiados afganos a final de mes tras la caótica misión de evacuación llevada a cabo entre el 14 y el 30 de agosto desde el aeropuerto de Kabul.

The irony of ironies is during the recession and the pandemic we inherited, when the vast majority of Americans were struggling to make ends meet, the number of billionaires in America actually grew.

There’s something wrong with that. pic.twitter.com/yLVoPCry6B