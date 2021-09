La NASA confirma la recolección de la primera muestra de rocas de Marte

Después de un intento infructuoso el mes pasado, el equipo del Perseverance confirmó la exitosa perforación y recolección de la semana pasada, después de revisar fotos de la muestra. La NASA quería asegurarse de que la muestra estuviera segura dentro de un tubo de titanio, antes de compartir la noticia el lunes.

Ver más: Nuevos hallazgos del Perseverance en Marte

A principios de agosto, durante el primer intento de muestreo, el Perseverance taladró una roca mucho más suave y la muestra se desmoronó inesperadamente. Los controladores de vuelo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, buscaron entonces rocas más duras para el segundo intento.

Perseverance llegó en febrero al cráter Jezero —donde se cree que había un lecho lacustre y el delta de un río hace miles de millones de años— en busca de rocas que pudieran tener evidencia de vida ancestral marciana.

La NASA planea lanzar más sondas espaciales para recuperar las muestras recolectadas por Perseverance y traerlas a la Tierra dentro de una década. El explorador tiene disponibles 40 tubos más para futuras muestras.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars

Read more: https://t.co/bs4Hd4Fzyw pic.twitter.com/2jwF7cOcMZ