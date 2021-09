Asombra planta de Amazon en medio de 'cartonlandia' en Tijuana

“En Amazon México estamos comprometidos con el desarrollo del país y con las comunidades en donde vivimos y operamos. Desde nuestra llegada al mercado mexicano, hemos generado más de 15 mil empleos directos e indirectos a lo largo del territorio nacional, creando oportunidades laborales con salarios competitivos en la industria y prestaciones superiores a la ley para todos nuestros empleados”, indicó en un comunicado compartido con este medio", explicó la empresa tras su difusión.

An image of the newest Amazon warehouse in Tijuana, Mexico. I'm not sure a more clear image of globalisation exists! This is a fascinating (and perhaps alarming!) image for sociologists, what are the implications of this? pic.twitter.com/1C5CYYAeEN