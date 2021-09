El presidente Joe Biden asegura que Estados Unidos se ha dado cuenta de que la crisis climática es real

"Creo que estamos en uno de esos puntos de inflexión, donde o actuamos o vamos a tener verdaderos problemas; nuestros hijos van a tener problemas serios", dijo Biden durante una comparecencia pública en su primera etapa de un viaje a los estados de Nueva Jersey y Nueva York para visitar sobre el terreno las zonas más afectadas por los coletazos del huracán "Ida", donde dejó medio centenar de muertos.

Biden aprobó este fin de semana la declaración de "desastre mayor" para varios condados de estos dos estados en respuesta a los daños causados por "Ida", que golpearon con dureza a la región noreste del país la semana pasada.

En su intervención, junto al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y la directora a administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Deanne Criswell, Biden subrayó que en noviembre participará en la cumbre COP 26 sobre el medio ambiente en Glasgow (Reino Unido) para abordar "entre todos" el cambio climático.

El presidente de EUA insistió en su intervención en que "todas las partes del país se están viendo afectadas por el clima extremo". Y ahora "estamos viviendo en tiempo real cómo será el país" si no se toman medidas, agregó.

"No podemos revertirlo mucho, pero podemos evitar que empeore", declaró, tras hacer hincapié en que los daños y las pérdidas humanas y materiales causadas por las lluvias "son profundos".

En la línea de Biden, Criswell apuntó que los eventos climáticos como "Ida" "se están volviendo más normales, se están volviendo más comunes, pero son más severos y más intensos".

"Los efectos del cambio climático que están causando estas tormentas están aquí y nuestro trabajo es asegurarnos de que todos estemos listos para responder. FEMA está realmente comprometida a ayudar haciendo que las comunidades sean más resilientes", declaró.

El paso de "Ida" por el noreste del país dejó 25 muertos en Nueva Jersey, donde todavía hay cuatro personas desaparecidas, y otros 17 en Nueva York, adonde Biden se desplazará en las próximas horas.

La declaración de los condados más golpeados por "Ida" como áreas de "desastre mayor" permitirá que las personas afectadas puedan recibir ayudas del Gobierno federal para alojamiento temporal, reparación de viviendas y préstamos a bajo coste para recuperarse de los destrozos causados por las inundaciones.

También habrá disponibles fondos federales para los Gobiernos estatales y locales con el fin de apoyar las labores de reconstrucción, entre otras cosas, según señaló en un comunicado la Casa Blanca, que previamente ya había aprobado declaraciones de emergencia para ambos estados.

Biden, que visitó la localidad de Manville, en Nueva Jersey, donde se registraron grandes inundaciones y posteriormente graves incendios en varios edificios por fugas de gas provocadas por las aguas, se desplazará en Nueva York al barrio de Queens, donde varias personas murieron ahogadas en apartamentos ilegales situados en sótanos.

