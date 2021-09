México pisa fuerte en la 65 edición del Festival de Cine de Londres

Con presencia en varias categorías, los creadores mexicanos destacan en la 65 edición del Festival de Cine de Londres, que apuesta en 2021 por la diversidad étnica y de género e incluye una variada selección de obras latinoamericanas y españolas.

Tras anunciar que "Sundown", del mexicano Michel Franco, competirá como mejor película contra, entre otras, "Fue la mano de Dios" ("È stata la mano di Dio"), del italiano Paolo Sorretino, el Instituto de Cine Británico (BFI, en inglés) confirmó este martes que "Spencer", la cinta sobre la princesa Diana de Gales del chileno Pablo Larraín, figurará entre las proyecciones de "gala".

Otros filmes que se mostrarán en una pantalla especial en el Royal Festival Hall londinense cada noche del certamen, del 6 al 17 de octubre, son "El poder del perro" ("The Power of the dog"), de la neozelandesa Jane Campion; "Belfast", del actor y director británico Kenneth Branagh; "La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun)" -"The French Dispatch"-, de Wes Anderson; o "The Lost Daughter", de la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Inaugurará el BFI London Film Festival "Más dura será la caída" ("The Harder They Fall"), del londinense Jeymes Samuel, mientras que lo cerrará "The Tragedy of Macbeth" de Joel Coen, que dirige por primer vez sin su hermano Ethan, indicó hoy la organización.

Con un total de 159 películas de todo el mundo, 21 de ellas aún no estrenadas, un 39 % del programa del festival de este año es "de mujeres o directores no binarios", con un 40 % de diversidad étnica.

En una gala virtual el 17 de octubre, un jurado todavía por designar elegirá a los ganadores en las categorías de Competición Oficial (Mejor película) (donde se encuentra Franco); Largometraje de debut; Documental y Cortometraje, junto con un nuevo Premio del Público votado por los espectadores.

En la categoría de primera película destaca "Costa Brava, Lebanon", coescrita por la libanesa Mounia Akl con la española Clara Roquet, recién estrenada en Venecia, que se enfrenta a "Noche de fuego", de la mexico-salvadoreña de 49 años Tatiana Huezo; la suiza "Azor"; "The Alleys", del jordano Bassel Ghandour; y "White Building", del camboyano Kavich Neang.

Entre los documentales a concurso destacan "Una película de policías", del mexicano de 43 años Alonso Ruizpalacios; "Faya Dayi", de la etíope-mexicana Jessica Bashir, o "Cow", del británico Andrea Arnold.

Opta a mejor Cortometraje, con otras nueve cintas, "Fantasma Neon", del brasileño Leonardo Martinelli, que se mostrará en una sección del festival donde también podrá verse "Mi familia cuando la pandemia", del español Javier Robles Álvarez, informa el BFI.

En la sección Strands, que proyecta películas por temáticas, figura, en el apartado sobre Amor, la dominicana "Bantú Mama", de Iván Herrera; mientras que en Debate puede encontrarse la española "Welcome to Spain", de Juan Antonio Moreno.

En Risa destacan "El buen patrón", dirigida por el español Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, y "Seis días corrientes", de Neus Ballús, al tiempo que "La caja", del mexicano Lorenzo Vigas, se muestra bajo la temática de Atrevidos, junto con "Clara Sola", de la sueco-costarricense Nathalie Álvarez Mesén, y "Users", de la mexicana-estadounidense Natalia Almada.

Bajo el concepto de Culto aparece la cinta de terror "La abuela", del español Paco Plaza; en Viaje está "Nudo Mixteco", de la mexicana Ángeles Cruz; y en Experimenta figuran "Tonalli", del mexicano Colectivo Ingrávido; "Ficciones", de la también mexicana Manuela Laborde; y "La mano que canta", del español Alex Reynolds.

Finalmente, en el apartado dedicado a la familia está "Maya y los tres", del mexicano Jorge R. Gutiérrez, ha señalado la organización en un comunicado.