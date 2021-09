La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, vuelve a enseñar en clases presenciales

Jill Biden, de 70 años, impartirá clases de escritura los martes y los jueves en el campus del Northern Virginia Community College (NOVA), ubicado en la localidad de Alexandria, a las afueras de Washington.

La primera dama acudirá al centro educativo acompañada por un equipo del Servicio Secreto, encargado de la seguridad de la pareja presidencial, entre otras labores.

La esposa del presidente Joe Biden ha sido profesora durante más de 40 años y trabaja en el campus de NOVA desde 2009.

El año pasado, con el cierre de los centros educativos por la pandemia, empezó a impartir sus clases de manera virtual.

Sin embargo, con el inicio del nuevo curso escolar, volverá a verse con los estudiantes, aunque con máscara y medidas de distanciamiento social.

"La emoción y la espera de este momento del año es uno de las mejores partes de ser profesor. A medida que volvemos a las clases este otoño, deberemos esforzarnos todos por mantener nuestras escuelas abiertas y seguras. Debemos recordar que el enemigo es el virus, no los unos de los otros", escribió este lunes la propia Biden en un artículo en la revista Time.

Cuando su esposo fue vicepresidente en la Administración de Barack Obama (2009-2017), Jill Biden también mantuvo su trabajo en el centro educativo.

