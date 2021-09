Para Angelina Jolie fue difícil ver a Brad Pitt trabajar con Harvey Weinstein

Angelina Jolie se separó de Brad Pitt, a quien acusó de maltrato doméstico, por la seguridad de su familia, así lo compartió con el medio The Guardian.

"Hay muchas cosas que no puedo decir", dijo Jolie con respecto a sus años de casada.

"No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos".

La pareja comenzó una relación en 2005 y contrajo matrimonio en 2014 para divorciarse en 2016.

Cinco días antes de que Jolie pidiera el divorcio la familia vivió un incidente cuando viajaban en su avión privado y Pitt, borracho, habría violentado a su hijo de entonces 15 años llamado Maddox. Si bien el actor admitió tener un problema con el alcohol y gritarle a uno de sus hijos negó cualquier abuso físico.

Durante la entrevista que ofreció Jolie también se habló de cómo ella que ha luchado por los derechos de los niños se encontró en una situación en la que sus propios hijos podían ser vulnerables.

"A menudo no se puede reconocer algo de forma personal, especialmente si se centra en las mayores injusticias mundiales, porque todo lo demás parece más pequeño. Es muy difícil. Me gustaría poder tener esta conversación y es tan importante...".

Otra diferencia que hubo entre Pitt y Jolie, y de la que habló la actriz, tuvo que ver con el exproductor Harvey Weinstein, con quien Angelina trabajó cuando tenía 21 años e hizo la película de Miramax "Playing By Heart", según dijo ella, logró escapar de un abuso sexual por parte del exproductor. Para Jolie el incidente fue también un abuso a sus derechos.

"Recuerdo haberle dicho a Jonny, mi primer marido, que fue genial al respecto, que corriera la voz a otros chicos: 'no dejes que las chicas vayan solas con él'. Me pidieron que hiciera The Aviator, pero dije que no porque él estaba involucrado", relató.

"Nunca volví a asociarme ni a trabajar con él. Fue difícil para mí cuando Brad lo hizo", dijo con respecto a "Bastardos sin gloria", de Quentin Tarantino y coproducida por Weinstein Company.

Jolie y Pitt comparten seis hijos Maddox, de 20 años, Pax de 17, Zahara de 16, Shiloh de 15 y los gemelos Vivienne y Knox, de 12.