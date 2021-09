Separan a jugador de la selección de EUA por su supuesta relación con la hermana de Cristian Pulisic

La selección de Estados Unidos informó por medio de un comunicado que el jugador de la Juventus de Turín, Weston McKennie fue separado del equipo y enviado de regreso a Italia previo al partido clasificatorio contra la selección de Honduras por la clasificación al mundial de Qatar 2022.

"Hay grandes expectativas para aquellos que son parte de la selección nacional masculina de Estados Unidos, y para tener éxito, es importante que todos en el grupo sean responsables" fue la declaración de Gregg Berhalter, entrenador del equipo donde agrega, "Weston regresa a Italia y no será tomado en cuanta para el partido contra Honduras debido a una violación a las políticas internas del equipo".

Versiones periodísticas en Estados Unidos aseguran que McKennie tuvo relaciones sexuales con la hermana de Cristian Pulisic en plena concentración, lo que despertó la ira del jugador del Chelsea y pidió que fuera separado del equipo. A esto, se le suma el rompimiento de los protocolos de Covid con la selección, lo que hizo insostenible su permanencia en el equipo.

Landon Donovan habló al respecto y dijo: "Se qué pasó pero no lo diré. Lo que sí diré es que estoy muy decepcionado de McKennie. Esta es una semana de tu vida con tres juegos cruciales, no solo para ti, sino para tus compañeros y tu país para ir a un mundial. El nivel de egoísmo va más allá", dijo el histórico ex jugador de Estados Unidos.