Sharis Cid recuerda el asesinato de su expareja, Isaías Gómez

La actriz Sharis Cid recopiló uno de los capítulos más difíciles de su vida: cuando su pareja, el empresario Isaías Gómez, fue asesinado a bordo de un coche en 2018. La actriz reconoció ser la experiencia más fuerte que ha vivido y que no se la desea a nadie.

Gómez estaba a punto de encontrarse con Sharis, quien lo esperaba junto a su hija y su yerno Brandón Peniche después de la inauguración de un hotel en San Miguel de Allende, cuando un hombre en una moto lo embistió y le disparó, provocándole la muerte.

"Para mí estaba vivo. No podía abrir la puerta donde él estaba, según yo, pero yo terminé con Isaías frente a mí. Es cuando empiezo a pedir ayuda, veo que no puedo, había una moto, no sé cómo Brandon mueve la moto, yo me doy la vuelta y es cuando me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca", contó Cid en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

La actriz de "Silvia Pinal, frente a ti" confesó que aunque aún le duele, que ha tratado de superar el accidente que la marcó y que hoy le agradece al empresario por, sin saberlo, haberle salvado la vida, pues horas antes estaban juntos, pero él le pidió que se adelantara a hacer las maletas pues se iban a ir al rancho de la familia Peniche en Guanajuato.

"Me marca y me dice: 'Amor, ya voy para allá, que me abran el portón'. En eso le digo a mi hermano que le abran el portón y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: 'Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías'. Pero en vez de meterme, me salí".

"Saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida, que me lo llevé yo, es increíble, fue algo muy fuerte", expresó. "Voy a vivir con eso toda mi vida y tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero la forma en que se fue no era la correcta".

La actriz conoció a Isaías en 2013, mientras estaba trabajando en la telenovela "La tempestad" y fue su amiga Cynthia Klitbo quien los presentó. Desde entonces surgió un romance que duró cinco años.

En su momento había versiones extraoficiales que aseguraban que el crimen fue a causa de que Isaías no quiso pagar derecho de piso al crimen organizado. Cid prefirió no hablar al respecto y en su lugar, ahondar en el bonito recuerdo que le guarda.

"Lo único que puedo decir es que Isaías era un hombre íntegro, trabajador, buen hijo, buen papá. Y quien haya sido, no queda más que decir que Dios los bendiga".