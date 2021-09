Claro favorito en el Este de AFC, ¿pero en la NFC?

Continuamos con el análisis detallado de los equipos contendientes en la temporada 2021 de la NFL, cuyo "Kick off" está por llegar en un par de días y en esta entrega repasamos las divisiones del Este en cada una de las conferencias.

Quizá es en el Este donde hay más presión por ganar, con equipos que si bien cuentan con grandes dosis de talento en sus plantillas, pero entre la falta de una dirección adecuada, las grandes figuras quedando a deber y hasta la mala suerte, simplemente han quedado rezagados a ser meros espectadores durante enero. En la Conferencia Nacional encontramos a cuatro equipos que ni siquiera lograron marca ganadora el año pasado, mientras que en la Nacional se presenta un claro favorito, pero al menos otras dos escuadras aspiran a ser contendientes y dar la pelea.

NFC ESTE

Si esta no es la división más débil de toda la NFL, sí es a la que se puede acusar de mayor mediocridad, con Vaqueros, Águilas, Washington y Gigantes sin ser considerados reales amenazas para las grandes alturas, situación que incluso les puede favorecer al mantenerse bajo el radar. Con todo y que se trata de una división con equipos que apuntan a la mediocridad, los cuatro tienen a su favor el que es un pelotón muy equilibrado y en el que cualquiera puede aspirar a obtener la corona y el eventual boleto hacia los playoffs.

Estrenando nombre de batalla, el Washington Football Team obtuvo el título divisional durante la temporada anterior con un mediocre récord de 7 y 9, guiados por Ryan Fitzpatrick buscarán repetir en base a anotar puntos mediante el juego terrestre y contando con quizá la mejor línea defensiva de toda la NFL, pero debe ser complementada por una secundaria que tiene talento, pero está escasa de experiencia.

En la "Ciudad del amor fraternal", las Águilas buscarán volar alto, de la mano de un head coach debutante, Nick Sirianni, quien toma el puesto luego de fungir como coordinador defensivo de los Potros durante tres años, su liderazgo estará a prueba con un grupo en el que se resalta su defensiva secundaria y cuyos controles a la ofensiva recaerán en Jalen Hurts; difícil esperar algo para celebrar en Filadelfia.

Ya hemos hablado de equipos que están en deuda con sus aficionados y aquí encontramos a otro muy comprometido, los Vaqueros de Dallas, que no pudieron contar con su mariscal de campo titular durante prácticamente todo el año pasado y se vieron forzados a improvisar con uno y otro, ninguno tuvo éxito. Dak Prescott volverá a situarse detrás de Zack Martin, Tyron Smith y toda la fuerte línea ofensiva de los Cowboys, para complementarse con Ezekiel Elliott en el ataque por tierra y un talentoso grupo de receptores con Amari Cooper, Michael Gallup y CeeDee Lamb, no parecen tener problemas en nombres, por lo que este año será mayor la presión para el coach Mike McCarthy.

En Nueva York, los Gigantes tienen a jóvenes figuras emergentes como el mariscal de campo Daniel Jones, quien deberá reducir su número de balones perdidos, si es que desea mantener a su equipo en la pelea.

AFC ESTE

Los Patriotas de Nueva Inglaterra han sido amos y señores de esta división, que solamente una vez en los más recientes doce años, ha visto coronarse a otro equipo, pero los muchachos del coach Bellichick en este año no arrancan en la posición de favoritos. La corona divisional se quedó el año anterior en posesión de los Bills de Buffalo, quienes cuentan con una plantilla cargada de talento y hoy lucen como los mejores en la división, sin descartar como amenazas a Jets y Delfines, quienes deberán hacer un buen esfuerzo para convertirse en realidades que puedan hacer olvidar la hegemonía de Nueva Inglaterra.

Josh Allen jugó en plan de súper estrella durante el año anterior y podría parecer difícil que mantenga ese nivel, pero si al menos se mantiene cerca, será suficiente para unos Bills que cuentan con el aporte de Devin Singletary y Jack Moss para devorar yardas por tierra, complementados por Stefon Diggs, Cole Beasley, Isaiah McKenzie y la reciente incorporación Emmanuel Sanders para el ataque aéreo. La talentosa defensiva de los Bills creció en experiencia, pero también en nombres con adquisiciones en la agencia libre; nada parece interponerse entre Buffalo y el título divisional, pero hay que dejar volar el ovoide.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra le dieron las gracias a Cam Newton y se la jugarán con Mac Jones como mariscal de campo titular, esperando que Bellichick pueda sacarle al menos la mitad del provecho que obtuvo con Tom Brady. Su mezcla de veteranos y novatos en backfield y ofensiva por aire resulta interesante y su defensiva secundaria es quizá su mejor departamento, seguramente desde la banda se verán algunos trucos de magia. ¿Usted los descartaría? Yo no.

En Miami le han dado la confianza a Tua Tagovailoa y se refrendó al no seleccionar un mariscal de campo de primera ronda en el pasado draft, no parece una mala apuesta para unos Delfines necesitados de triunfos, los cuales podrían llegar al rellenar los huecos que tuvieron en la línea durante el año anterior. Finalmente, los Jets lucen como los más vulnerables de este sector, comandados por Zach Wilson como pasador titular y Robert Saleh en su primer año como head coach, no esperemos resultados inmediatos, pero sí a un equipo que puede ser animador.