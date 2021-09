Matt Paris defiende sus raíces a través del género urbano

Con un estilo que podría pasearse entre el trap y el reggaetón, Matt Paris se presenta al mundo como una de las nuevas promesas del género urbano en potencia.

Originario de Colombia, el músico de 23 años recientemente ha firmado con la disquera MA G Nation, siendo este el nuevo proyecto del reconocido cantante internacional J Balvin.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Matt compartió detalles sobre la alianza Balvin-Paris y cómo llegó esta oportunidad a su carrera.

"Ojalá tuviera las palabras para dejarte saber cómo me siento, pero en realidad me siento muy feliz y muy agradecido muy contento porque pienso que es una oportunidad que se presenta una en un. Esa conexión se dio gracias a Dios y al universo, fue simple casualidad. Yo estaba en un antro y conocí a su asistente, que yo ya sabía quién era, obviamente me le acerqué, lo saludé. Empezamos a platicar, y yo le dije esa misma noche que si podía ayudarme a que J Balvin escuchara mi música y me diera una guía, que me dijera si estaba haciendo las cosas bien o no, o qué podía mejorar, y ese era mi sueño más grande".

El cante explica que, aquello que comenzó como una petición para poner a prueba el proyecto que ya había emprendido, poco a poco se fue tornando más serio.

"Me dijo que le iba a mostrar a Balvin mi música, y le terminó gustando mucho y ahí empezaron las primeras comunicaciones. De una videollamada se fue a una reunión y ya después se puso todo más serio y fue cuando me dijeron: 'Queremos hacer una colaboración contigo, queremos ayudarte en tu proyecto musical, queremos que salgas adelante' y esas son palabras que nunca se me van a olvidar que estoy agradecido todos los días por eso y pues lo que empieza es el trabajo fuerte. Balvin es uno de los artistas más grandes del mundo, pero también es un ser humano súper sencillo, de mucho conocimiento, que me ha dejado vivir muchas experiencias con él y aprender de eso para en el futuro no pasar obstáculos innecesarios".

Matt se encuentra promocionando su primer EP bajo dicho sello discográfico, llamado First Edition, donde relata historia y anécdotas donde estuvo presente, algunas de forma directa y otras fue parte del momento.

"En este proyecto hablo de relatos reales que me han pasado en la vida o con los que me he relacionado, y ya en lo musical pues un poco de lo que puede ser desde un trap hasta un reguetón, que en México les ha encantado. Quería que tuviera de todos los elementos musicales que me gustan y a los que me apego para que pueda transmitirles algo con lo que puedan conectar y que al mismo tiempo puedan disfrutar".

El trabajo de Matt cuenta con influencias de diversas ramas; por un lado, asegura que el reguetón es una corriente musical que "lleva en la sangre", y por lo que quería mantenerse fiel a sus raíces colombianas, pero por otro lado, su formación en el extranjero también le mostró un panorama donde los sonidos diversos logran conectar para crear un concepto único y le permita destacar más allá de un solo lanzamiento.

"El género urbano en Colombia siempre ha sido predominante, yo actualmente tengo 23 años, pero cuando estaba creciendo pues era un género que se escuchaba mucho, aunque en ese tiempo no lo cantaba, en ese entonces tenía mi guitarra y una banda de rock que empecé desde muy chiquito. Cuando me mudo a los estados unidos a los 11 años me topo con toda esta variedad de géneros que en Colombia no se escuchaban, más en ingles, pop, rap y hip-hop y eso moldea mi desarrollo musical".

Matt Paris comenzó su proyecto con una meta en mente. Pero aunque ahora se centra en el género urbano, sus comienzos le dieron las bases para conocer la música en diversos aspectos.

"Además de ser cantante soy músico, me gustan mucho los instrumentos, toco desde los seis años, entonces en la creación musical es donde más me identifico porque es donde puedo ser lo más abierto posible, y trato de combinar los elementos musicales con eso para que sea un producto auténtico. Yo soy colombiano, y quiero mantenerme en mis raíces a través de la música, el reggaetón que está en mi sangre y ha ido creciendo".

Respecto a las opiniones dividas que se han construido alrededor del género urbano en el mundo, Matt acepta que la opinión del público puede variar, sin embargo, considera que el reggaetón ha llevado a los rincones más alejados del mundo gracias a la facilidad con la que la gente puede conectar con el ritmo y los sonidos.

"Tú y yo hablamos español, y entendemos perfectamente, pero eso es lo lindo de la música, se vuelve un lenguaje, entiendas o no entiendas que es lo que está diciendo y creo que eso es lo que está pasando en este momento en el mundo. Por lo menos aquí el sonido se está volviendo un poco más universal, ahora hay muchos logros de la gente latina, pero pienso que la música es un conductor que puede llegar a más personas y de una forma muy rápida, se ha vuelto del gusto del público porque los hace sentir bien, pueden conectar con los sonidos. Entonces pienso que eso es lo que está internacionalizando el reggaetón, lo escuchan hasta en Corea, Japón, muy seguramente habrá uno que otro que entenderá lo que estamos diciendo, pero habrá muchísima gente que no sabe ni siquiera qué es lo que estamos diciendo, pero nos conecta el sonido y la vibra que transmite".