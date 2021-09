Gibrán Lajud disfruta su momento; comparte su sentir ante encuentro con Xolos

Gibrán Lajud disfruta el momento. Aunque en condiciones que no deseaba, debido a la lesión de su compañero Carlos Acevedo, el ahora arquero titular de los Guerreros vive al máximo el poder defender la META Albiverde.

"Fue una semana muy agradable después de la oportunidad de disputar un partido oficial", confesó, ya que luego de la pandemia y su traspaso a los Guerreros no había tenido la oportunidad de jugar un choque oficial en la Liga MX.

Y lo hizo de gran manera, al mantener el arco en cero, en el triunfo 2-0 sobre los Bravos. Las complicaciones en el hombro izquierdo de Acevedo lo tendrá en la portería lagunera, al menos, hasta el próximo mes de octubre.

"Tal vez no era la forma ideal de regresar a jugar, pero disfruté mucho la semana previa y luego el partido, me dejó buenas sensaciones", indicó tras la práctica matutina de los verdiblancos, celebrada en la cancha de superficie sintética del TSM, similar a la del estadio Caliente, la cual conoce muy bien, al jugar allá por espacio de seis años.

Sin dormirse en sus laureles, trabaja al cien por ciento en los entrenamientos, para llegar a un gran nivel para el duelo del viernes, el cual confesó será especial en lo personal, por el hecho de regresar a la frontera de Baja California, a un club en el que vivió buenos momentos, pero la intención es ganar y sumar de visitante en el Apertura 2021.

"Luego viene la Leagues Cup donde buscamos llegar a la final, por lo que vamos con esa mentalidad de ir por los tres puntos a Tijuana", indicó el cancerbero, que ya en el torneo internacional ante el Orlando City estuvo bajo los tres palos, en el triunfo de cuartos de final, por la mínima diferencia.

Física y mentalmente se encuentra bien, por lo que la titularidad le llegó en gran momento, desde de la pausa que tuvo el torneo anterior por la cirugía de su dedo, donde le costó semanas regresar a las canchas.

"Pero ya estoy bien, en el día a día con actitud positiva y en el papel que me requiera al equipo, jugando o apoyando", agregando que el plano colectivo es lo principal y fundamental, para obtener buenos resultados. "Es diferente hacerlo desde el terreno de juego, se disfruta más, pero estoy fuerte en lo físico y psicológico".

VARIAS BAJAS

Precisamente ante los Xolos, tendrán algunas ausencias, ya que la eliminatoria mundialista de la Conmebol no permitirá que los sudamericanos de los Guerreros puedan llegar a tiempo para el choque en el estadio Caliente.

El jueves, "Nando" Gorriarán y Félix Torres estarán frente a frente en Montevideo en el partido entre Uruguay y Ecuador, mientras que Diego Valdés con Chile, visitará en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla al combinado de Colombia.

Acerca de las ausencias, Lajud comentó: "Son jugadores muy importantes para el equipo, suman la totalidad de los minutos jugados, así como del torneo pasado, donde llegamos a la final. Son bajas duras y difícil de suplir, pero hay compañeros que vienen trabajando bien en lo físico y táctico".

Para Gibrán, tanto él como todos sus compañeros, saben a lo que juegan, además de conocer la intención del cuerpo técnico de cómo jugar tanto de local o visitante, por lo que son capaces de suplir cualquier ausencia.

"Los temas de calendario y planificación, no nos corresponden, en el plantel somos 25, 28, 30 jugadores que trabajamos, si bien los seleccionados tienen jerarquía y han sido fundamentales para el buen paso del equipo, los que estamos aquí, tenemos una oportunidad para aprovecharla, ocupar esos lugares y mantener al equipo en lo alto, responder a esa necesidad de cubrir lugares".

SIN OPINAR

En cuanto al entorno que se vive por la disputa de los derechos de transmisión y demandas entre el club y Disney, para el cancerbero quedan de lado, ya que no puede dar una opinión acertada en cuanto a la situación.

"La verdad que son temas que no me competen, no conozco detalles, la gente encargada de la parte legal es la que tiene que poner atención a eso" respondió al cuestionamiento de cómo toman dicha controversia.

Por otra parte, dejó en claro que los Guerreros están conscientes que deben mejorar en todos los aspectos, ya que son un equipo joven con gran potencial, aunque están todavía lejos del techo al que pretenden llegar.

"Nuestro labor día a día se habla, de cómo manejar situaciones deportivas, tuvimos muchos empates y dejamos de conseguir triunfos en casa, se habla en el vestidor pero para mejorar en lo deportivo, trabajando porque hace falta mucho por mejorar" reforzando que están lejos del tema de las demandas.

ESPECIAL

De lo que sí habló y opinó largo y tendido, es acerca del partido del viernes en Tijuana, que será muy especial para él, enfrentarse al equipo que le dio la oportunidad de debutar en el máximo circuito y de llevarlo a convocatorias de las selecciones nacionales juveniles.

Lajud está consciente que irá como un visitante más al Estadio Caliente, por lo que no espera un trato especial de los seguidores tijuanenses, a los cuales les agradeció el apoyo que tuvo durante los 6 años que permaneció en la frontera.

"Tijuana marcó mi carrera deportiva, más allá de mi etapa de formación y primeros pasos en Cruz Azul, de lo cual estoy agradecido con ellos, el sueño de jugar en Primera es gracias a Tijuana, no se me olvida y estaré agradecido ante ellos día a día", expresó.

Gibrán tiene presente que fue considerado por los Xolos para ser el portero titular durante un largo tiempo. "Pero hoy en día me debo a Santos, agradecido por sumarme a sus filas, es equipo con gran historia, tiene un alto porcentaje de finales jugadas y ganadas, por lo que le quiero retribuir al club la oportunidad, para poderlo mantener en los primeros planos, es una institución que sigue creciendo", finalizó.

2 PARTIDOS ha disputado Gibrán Lajud con Santos, uno en la Leagues Cup y otro en la Liga MX.