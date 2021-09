Pepe Aguilar feliz por regreso de su hijo

Luego de que el primogénito de Pepe Aguilar, Emiliano, hubiera enfrentado cargos ante la justicia por tráfico de personas en 2017 y tuviera que estar en libertad condicional de tres años, su padre externó que está feliz por él, de que por fin se reintegre a la familia de lleno.

"(Estoy feliz de que) haya regresado a mi familia, poco a poco tiene que estar trabajando si es que quiere estar aquí, pero recién acaba de llegar entonces se está acoplando, la onda era que hay mucho tiempo perdido y que hay que recuperar", comentó a la prensa previo al inicio de su gira "Jaripeo Sin Fronteras 2021" en el Honda Center de Anaheim, California, el viernes pasado.

A principios del 2017, Emiliano Aguilar fue arrestado en Estados Unidos acusado por el delito de tráfico de personas.

Emiliano es hijo de Pepe y de Carmen Treviño. Posteriormente el cantante se casó con Aneliz Álvarez, con quien procreó a Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar. Pepe aseguró que será poco a poco como su hijo mayor vaya retomando la vida, pero que dependerá de él.

"Dependiendo de él, de su capacidad, tampoco vamos a hacer favores. Si él puede adelante, si no pues no, pero también es cuestión de que él quiera y de que le guste. No es de que pueda o no pueda, es un chavo capaz, simplemente si le gusta la administración, si le gusta estar detrás, acá hay mucho trabajo".

Lo que sí descartó es la cantada. "Que yo sepa no, ya está grandote como para comenzar a cantar".

La gira del artista comprende varios estados del país vecino del norte, con los que llevarán el concepto mexicano en el que además, hay espectáculos circenses y charrería. Pepe es también el productor ejecutivo del concepto además de talento.