Diputado local lamenta nuevo endeudamiento del Gobierno de Durango

El diputado local por Morena, Eduardo García Reyes, lamentó el endeudamiento que el Gobierno del Estado adquirió por un monto de 980 millones de pesos a pagar a 20 años en el último año de gestión y sobre todo el hecho de que sus compañeros de partido lo hayan aprobado en el Congreso en la pasada legislatura. "Crédito que no ha sido ejercido en su totalidad, por lo tanto no ha sido comprobado, de tal manera que para nosotros es la primera anormalidad porque si se pide un crédito anterior, hay que ejercerlo y comprobarlo para después solicitar otro pero no sucedió así", dijo el diputado morenista.

"La diferencia sí es un nuevo préstamo, si se lo va a pasivo estamos hablando de 980 millones de pesos a pagar en 20 años, todo el pasivo se pretende pagar en 20 años, es donde vemos una cuestión negativa para nuestro estado porque si tenemos un crédito anterior de 1,800 millones de pesos que no ha sido ejercido ni comprobado y luego adquirir nueva deuda en el último año de ejercicio de gobierno, por eso son las observaciones", explicó García Reyes. Asimismo, lamentó que sus compañeros, a excepción de tres de ellos, hayan aceptado. "Lo que sí es que lamentamos que nuestros compañeros de partido hayan aceptado dicho pasivo, fueron tres los que no aceptaron: Otniel García, Ivan Gurrola y Sandra Amaya, todos los demás aceptaron". Por otra parte, anunció que será en el mes de noviembre cuando se publicará la convocatoria al interior de Morena en la que se establezcan los términos y condiciones para el proceso electoral 2022 para iniciar en el mes de diciembre la precampaña. El diputado quien rindió protesta el 31 de agosto comentó que presidirá dos comisiones la de Asuntos Metropolitanos y la de Puntos Constitucionales, además de que será secretario de la Comisión de Educación.