Durango permanecerá en semáforo amarillo

Desde ayer y hasta el 19 de septiembre, el estado de Durango permanecerá en color amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, ya que registra una disminución en el número de contagios hasta en un 30 por ciento, lo que lo ubica por debajo de la media nacional, informó la Secretaría de Salud en la entidad, que recalcó que dicho color no es sinónimo de "libertinaje".

"Hoy (lunes) amanecemos en semáforo amarillo, no indica que hay que bajar la guardia, al contrario, habrá que restablecer las medidas con más intensidad para no retroceder y tener graves conflictos de salud y de economía…no indica el libertinaje indica precaución aun y si no tomamos así la situación por la gravedad y que se corresponde, no vamos a tener éxito; necesitamos la ayuda de todos", dijo en su conferencia virtual el titular de Salud, Sergio González Romero.

Ver más: Durango espera rebasar el millón de vacunados COVID

En torno a los contagios que se reportaron en la primera semana del regreso a clases semipresenciales en la entidad, son ocho los contagios COVID-19 que se descartan como brote. "Fueron a ocho pero no relacionados epidemiológicamente de contagio el interior de escuelas todo es externo", informó el titular.

Explicó que para considerarse como un brote deben registrarse más de dos casos en un mismo lugar y que el contagio sea consecuencia entre ambos.

"Para que sea un brote deben ser al menos dos pero relacionados epidemiológicamente, es decir, sea causa consecuencia entre los dos mientras sea externo no hay brote y no debe de considerarse como tal en un departamento escolar", explicó el secretario de Salud.