El alcalde de Torreón descarta asignar 'bono de marcha'

El alcalde Jorge Zermeño Infante dijo que no está contemplada la asignación de un "bono de marcha" al concluir su administración municipal para los integrantes del Cabildo. Por lo pronto, dijo que se podría considerar entregar a cada empleado de confianza el 100 por ciento de lo que han ahorrado en Pensiones.

Sin brindar detalle, el edil admitió que hay regidores que sí han solicitado este recurso, al encontrarse en la recta final de la gestión, por lo que comentó que "claro que lo piden, pero pregúntenles a ellos", y añadió que "no está contemplado".

El presidente municipal reconoció que hay personal de confianza inquieto en relación al término de la administración, pues dejarán de laborar en el Ayuntamiento. Indicó que los directores de las diferentes áreas ya presentaron sus renuncias para dejar los cargos en diciembre y señaló que existe un descuento que se realiza cada quincena para entregarlo a la Dirección de Pensiones. "Según el decreto que expidió esta obligación, se les devuelve la mitad, hay quien ha pedido que se les devuelva el 100 por ciento, porque finalmente no estamos en pensiones nadie del personal de confianza", expresó.

Cuestionado respecto a si se va a permitir o no que exista este recurso, el alcalde declaró que "a ver, yo no quiero jugar con esto porque la gente trabaja por necesidad, ustedes tienen familiares o conocidos que trabajan en los gobiernos, entonces, cuando la gente termina, se va, y se va a su casa y a veces no tiene las prestaciones que tienen en otros lugares, es entendible la preocupación, yo no quiero jugar con esto".

REVISAN ACTIVIDADES

Ayer el alcalde participó, como cada semana, en la reunión del Subcomité Regional de Salud, en el Centro de Convenciones. Al término, informó que se revisaron las actividades que se han desarrollado en la ciudad y que se mantienen pendientes a la operación de la Feria de Torreón, donde destacó la implementación de más protocolos para evitar el contagio. Se refirió al arranque de la vacunación en los jóvenes de 18 a 29 años e indicó que el Municipio se ha sumado con el apoyo de lonas, sillas y todo lo que solicite la Secretaría de Bienestar.

Confió en que los jóvenes atiendan la vacunación, consideró que la ciudad mantiene buenos números en el tema de salud y llamó a seguir los cuidados y no bajar la guardia.

Dijo que la Feria de Torreón se lleva a cabo con todos los protocolos sanitarios establecidos, donde al entrar hay un filtro de toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial, además es indispensable el uso de cubrebocas.

El edil comentó que durante la ceremonia del Grito de Independencia se establecerán filtros sanitarios y se colocarán vallas para controlar el aforo, así como el respeto a la sana distancia.