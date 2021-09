Pareja de Gómez Palacio es denunciada por arrollar a mascota y pagar a oficiales para 'huír'

Fue la tarde de este lunes que lectores hicieron llegar a esta casa editora algunas fotografías y videos de una pareja de Gómez Palacio, Durango que pagó dinero a oficiales de policía para poderse retirar de la escena tras arrollar a un perro Boxer la mañana del día de hoy.

Yuli, la propietaria del animal, narró que la pareja, a bordo de un Nissan Versa, se detuvo tras arrollarlo intentaron retirarse, sin embargo ella los alcanzó y los detuvo, pero se negaron a pagar las consultas y revisiones veterinarias correspondientes para asegurarse de que el can no había sufrido ningún daño grave.

"Madura", le dice la mujer a bordo del vehículo a la joven mientras carga al perro frente a ellos, pues muestra lesión en una de las patas frontales.

La pareja argumenta que ellos no viajan sobre el límite de velocidad, el cual es de 30km/h en el tramo del bado que conecta a Torreón con Gómez Palacio debajo del puente plateado.

"Se le soltó el perro, se estampó en mi carro y entonces quiere que yo le pague no sé qué", dice el conductor.

En el video, la joven también cuestiona su responsabilidad vial pues el tramo por el que pasaron es circulado por transeúntes, niños y mascotas.

Además, se muestra a la pareja hablando con los oficiales de una patrulla, a quienes según el testimonio de la propietaria de la mascota, dieron dinero para poderse retirar sin llegar a un acuerdo con ella.

También, mencionó que los oficiales le aclararon que si ellos no querían hacerse responsables, no tenían porqué hacerlo, y se podrían retirar sin problemas, no obstante, destacaron presuntos sobornos a la autoridad.