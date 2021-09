Llueven críticas a Kimberly Flores por 'acostarse' con exparticipante de Exatlón

Una vez más involucrada en un tema de polémica, la modelo Kimberly Flores volvió a ser criticada en las redes sociales por su comportamiento en el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos.

La esposa del intérprete de regional mexicano, Edwin Luna, generó polémica junto al exparticipante de Exatlón México, Kelvin Rentería, conocido como 'El Vaquero' por invitarla a la íntima suite del programa tras ganar una dinámica.

"Viene el cuarto beneficio, que no solamente es beneficio, es obligación, Kelvin, tienes que escoger a un habitante de la casa para que te acompañe en esta suite. No me digas ningún nombre todavía, aún puedes pensarlo. Voltea a ver a cada uno de tus compañeros", expresó la voz del programa tras anunciarle que él había resultado ganador.

Internautas tundieron a la joven madre porque según su juicio con el programa, ella habría accedido a acostarse con otro hombre que no es su esposo, sin embargo, ella se negó amablemente a la oferta, solicitando el permiso especial a 'La Jefa' de dormir en el suelo.

Tras un día en el beneficio de la habitación del líder, La Jefa le otorgó el permiso a Kimberly para evitar controversias al exterior con su familia, pues el beneficio de la habitación es algo forzado para las personas que sean acreedoras a ella.

La Jefa le dio permiso a Kimberly Flores de dormir abajo a pesar de ser la acompañante del líder de la casa Kelvin Rentería. Para que los chismosos no digan que Kimberly rompió las reglas #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF pic.twitter.com/p9mEo4XhxG — NovelaLounge (@NovelaLounge) September 4, 2021