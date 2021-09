Revelan nuevo póster y fecha de estreno de la serie de Chucky

El día de hoy, 6 de septiembre, a menos de un mes del estreno del show, su cuenta oficial en Twitter reveló el siguiente póster, donde se observa al nuevo elenco de jóvenes actores que tendrán que enfrentarse al espíritu de Charles Lee Ray.

mirror mirror on the wall, will i try to kill them all? #chucky pic.twitter.com/gy9UPi281x

Además de este reparto, se dio a conocer que aparecerán las estrellas de las primeras películas de Chucky, por lo que se espera que "Tiffany Valentine" y "Glen Ray", la novia y el hijo del malvado muñeco respectivamente, hagan un cameo especial en la serie.

We're kicking off the #Chucky Labor Day marathon on a high note: with a cameo from @JenniferTilly in Cult of Chucky. Watch now on SYFY. pic.twitter.com/H6UFu6BODp