Lisa de BLACKPINK revela el tracklist de su álbum solista, ‘Lalisa’

A sólo cuatro días para el lanzamiento de su primer álbum solista el viernes 10 de septiembre, Lisa, una de las integrantes de la popular banda femenina surcoreana, BLACKPINK, ha emocionado a sus fans con el anuncio del tracklist de “Lalisa”, el que llamó en honor a su verdadero nombre: Lalisa Manoban.

El material de la cantante tailandesa incluirá dos sencillos; “Lalisa” y “Money”, así como sus versiones instrumentales.

Lisa es la tercera integrante que se lanza como solista, después de Jenni y Rosé. Su próximo debut fue anunciado por su agencia YG Entertainment desde diciembre del 2020, cuando dieron a conocer que su video musical ya se había filmado.

Los teasers de “Lalisa” se revelaron desde el 22 de agosto a través de redes sociales tanto de Lisa como de BLACKPINK. Unos días después, el material estuvo disponible para pre-ordenarse y a finales de mes, las órdenes ya habían superado las 700 mil ventas.

“Lalisa”, el primer sencillo de Lisa, fue escrita y producida por Teddy Park y Bekuh Boom, con producción adicional a cargo de 24.

Se prevé que la canción de la también rapera y bailarina sea un tema de hip hop que diga la frase “Catch me if you can”, de acuerdo con los teasers del sencillo.

Lisa presentará “Lalisa” en vivo por primera vez el mismo día del lanzamiento de la canción en The Tonight Starring Jimmy Fallon.

