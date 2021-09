'Parecen mamá e hija'; halagan a Eiza González junto a Demi Moore en Venecia

Acompañada de Demi Moore y Kate Hudson, la mexicana Eiza González llevó su belleza latina en un 'little black dress' al lujoso evento 'Celebration of Women in Cinema' en el Festival de Cine de Venecia.

Las tres estrellas de Hollywood posaron juntas gracias a los exclusivos diseños de sus vestidos creados por la marca parisina Mônot. Acompañando su atuendo con joyería Bulgari, Eiza celebró en redes sociales su encuentro con las grandes estrellas de su ámbito y mostró algunas de las imágenes captadas dentro de la recepción. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @eizagonzalez Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @eizagonzalez En redes sociales sus fans destacaron su belleza y aseguraron que ella y Demi parecían 'familiares' por alguna similitudes en sus facciones faciales. En el evento destacado por los colores blanco y negro, la española Ester Expósito también lució su belleza en un atuendo de diseñador de dos piezas.