'Por eso la dejé'; exhiben 'comentario misógino' de Mijares a Lucero

Entre risas, bromas y 'romance', Manuel Mijares y Lucero mostraron la amistad que mantienen tras años de divorcio en el programa El Retador junto a Itatí Cantoral.

En una charla que tuvieron los tres, los amigos platicaron sobre sus actividades fuera del espectáculo, llegando al tema de las manualidades con el bordado, lo que le generó la duda a Manuel Mijares si Lucero bordó alguna vez.

"¿Tú nunca bordaste verdad?", preguntó.

"No, yo no bordó. manito, ni cocino, ni lavo ni plancho, si no, no, yo esas actividades no, lo mío es cantar", respondió Lucero.

Itatí, inmersa en el humor de ambos, bromeó sobre su matrimonio, asegurando que ella llegó a pensar qué Lucero le bordaba la ropa interior a Mijares para colocar sus iniciales y no dudo en insinuarse al intérprete, "Yo sí bordo eh Manuelito".

"Por eso la dejé", fue lo que respondió el cantante sobre la relación que tuvieron, sin embargo el comentario generó críticas en redes por presunta actitud misógina.

"Sobrado su comentario, está bien que sean amigos pero ese tipo de declaraciones no se hacen y menos por esas actividades", comentaron en TikTok.

A pesar de las críticas, también hubo hombres que aplaudieron la actitud de Mijares al asegurar que las actividades del hogar de una mujer 'demuestran el cariño hacia el hombre'.

"De hecho Manuel tiene razón, no es machismo, es simplemente un instinto de naturaleza sentirse así, amado por su mujer", escribieron.