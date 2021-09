Sube a 2,248 el número de fallecidos por el terremoto en Haití

El nuevo balance de víctimas supone 41 fallecimientos confirmados más que el último dato oficial, publicado hace dos semanas, mientras que bajó en 15 el número de desaparecidos.

El movimiento telúrico de magnitud 7.2, registrado en el suroeste del país, ha destruido 53, 815 viviendas, causado daños en otras 83, 770 casas y dejado al menos 690, 000 damnificados.

Ver más: Buques de México zarpan con víveres para atender víctimas de sismo en Haití

Cerca de 25, 000 personas continúan desplazadas y alojadas en unos 60 puntos de encuentro informales, que han sido identificados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La misión de búsqueda de supervivientes acabó oficialmente el pasado viernes y contó con el apoyo de equipos de rescate de Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia, México y Reino Unido.

Los efectos del sismo han sido devastadores en toda la península sur, donde se han registrado daños en carreteras, en cuatro puertos y en 62 centros médicos, según el balance de Protección Civil.

Ver más: Los topos mexicanos buscan a supervivientes del sismo de Haití con un escáner

Del mismo modo, 566 escuelas sufrieron daños y otras 171 resultaron completamente destruidas, lo que representa el 16 % de los centros educativos de la región.

Debido a la destrucción de las escuelas, el Gobierno haitiano decidió aplazar quince días el comienzo del año escolar en la región sur, zona donde las clases empezarán el 4 de octubre, mientras que en el resto del país darán inicio el 21 de septiembre.

#Haiti Thousands of people received food from WFP in the mountainous areas of the south.

These communities were severely affected by the earthquake.

Even before, 138,000 people in the area needed urgent food assistance. Now the number has reached 215,000 people. pic.twitter.com/X9TeGpvqEN