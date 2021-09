No está contemplado un 'bono de marcha' en Torreón: Jorge Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, dijo que no está contemplada la asignación de un "bono de marcha" al concluir su administración municipal para los integrantes del Cabildo.

Por lo pronto, dijo que se podría considerar entregar, a cada empleado de confianza, el 100 por ciento de lo que han ahorrado en Pensiones.

Sin brindar detalle, el edil admitió que hay regidores que sí han solicitado este recurso, al encontrarse en la recta final de la gestión, por lo que comentó que "claro que lo piden, pero pregúntenles a ellos", y añadió que "no está contemplado".

El presidente municipal reconoció que hay personal de confianza inquieto en relación al término de la administración, pues dejarán de laborar en el Ayuntamiento. Indicó que los directores de las diferentes áreas ya presentaron sus renuncias para dejar los cargos en diciembre y señaló que existe un descuento que se realiza cada quincena para entregarlo a la Dirección de Pensiones.

"Según el decreto que expidió esta obligación, se les devuelve la mitad, hay quien ha pedido que se les devuelva el 100 por ciento, porque finalmente no estamos en pensiones nadie del personal de confianza", expresó.

Cuestionado respecto a si se va a permitir o no que exista este recurso, el alcalde declaró que "a ver, yo no quiero jugar con esto porque la gente trabaja por necesidad, ustedes tienen familiares o conocidos que trabajan en los gobiernos, entonces, cuando la gente termina, se va, y se va a su casa y a veces no tiene las prestaciones que tienen en otros lugares, es entendible la preocupación, yo no quiero jugar con esto".