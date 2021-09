¿Quieres pagar la luz o el teléfono en la ventanilla de un banco? Aquí te decimos cuánto será la comisión

¿Quieres pagar tu consumo de luz o tu servicio de telefonía en la ventanilla de un banco? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informa de las posibles comisiones que cobran instituciones bancarias por el pago de los recibos de luz (CFE) y telefonía (Telmex), cuando se realiza directamente en las ventanillas.

La comisión que los bancos cobran por el pago de servicio de CFE y Telmex, puede variar para aquellas personas que son clientes y no clientes de la institución bancaria, asimismo, existen algunas instituciones que no cobran por el pago de estos servicios. Para el pago del servicio de telefonía, Santander tiene la comisión mayor (20 pesos) para sus propios clientes, en tanto que para los no clientes BBVA Bancomer es el de mayor costo (26 pesos). De igual forma para pago de luz a la CFE la cuota para clientes del banco que resulta mayor es de HSBC (10) y para no clientes la de Citibanamex (14).

Hay instituciones bancarias que no cobran comisión por el pago de estos servicios como Inbursa y BanCoppel. Se recomienda a los usuarios verificar antes de celebrar cualquier operación con la institución elegida.

Condusef señala que existen otras opciones para realizar el pago de estos servicios que no implican algún costo, que son más cómodas, ahorran traslados y tiempo, como son domiciliar el recibo en una cuenta de depósito (cuenta de nómina, cheques o digital) o a las tarjetas de crédito, (si se opta por la domiciliación hay que cuidar que siempre existan fondos suficientes en las cuentas o no se rebase el límite de crédito en la tarjeta), también se puede realizar el pago a través de la Banca por Internet o Móvil, en los portales de internet de las compañías, en la aplicación móvil de su banco o por medio de las tiendas de conveniencia.

Ante ello, se recomienda lo siguiente:

-Antes de pagar tu recibo de luz o teléfono, pregunta siempre si existe comisión por el pago de servicios en ventanilla.

-Evita pagar comisiones y acude a la sucursal que más te convenga.

-Si vas a pagar en efectivo o cheque del mismo banco, hazlo preferentemente al menos un día antes de la fecha límite de pago; con cheque de otro banco, dos días antes.

-Analiza la opción de domiciliar tu pago para evitar retrasos en el pago oportuno de tus recibos o la suspensión del servicio, es cuestión de orden.

-Captura directamente la dirección electrónica de la compañía en el explorador web que utilices, así evitarás entrar a páginas fraudulentas.

-Si realizas el pago a través del portal de internet de la compañía, asegúrate que cuente con el protocolo “https://”, esto indica que la transacción es segura.