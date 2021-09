Famosa actriz de telenovelas ‘sale del clóset’ y revela que es bisexual

La famosa actriz Nailea Norvind, quien estuvo por 29 años en telenovelas de Televisa y recientemente en TV Azteca, sorprendió luego de romper el silencio sobre su sexualidad.

Norvind es conocida por sus personajes de villana con los que logró conquistar al público y la catapultaron a la fama desde los años 80 que debutó en la televisión.

La actriz, de ascendencia noruega, se sinceró con la periodista Mara Patricia Castañeda durante una charla en la que habló sobre su vida personal, el negocio que emprendió durante la pandemia y sobre una confesión respecto a su orientación sexual.

El tema surgió después de que la presentadora le preguntó acerca de la fotografía que subió su hija Tessa Ía a Instagram, donde aparece dándose un beso con la cantante Marian Ruzzi.

Dicha imagen causó controversia y hubo quienes se preguntaban si la también actriz había salido del clóset.

“Tessa sube en su Instagram con su amiga, pareja o lo que sea y entonces…”, le menciona Mara a Norvind, a lo que esta responde que siente que trae lo bisexual dentro.

“Totalmente adhoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia... no sé si mi abuela, yo creo que mi abuela no nos quiso contar, mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y masculino dentro de nosotros".

Además, contó que a ella no le importa si alguien es gay o no, pues vive libre y sin etiquetas:

“A mi otra hija le hicieron una nota pensando que ella era la gay; Tessa estaba más chiquita y decía: '¿por qué no me sacan a mí?' o sea qué importa, yo no creo en etiquetas o que nos cataloguen de ninguna forma y yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estés necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto", señaló.

Aunque desde 2019 no ha trabajado en algún proyecto de Televisa, Norvind se ha mantenido activa en teatro y cine. Su más reciente proyecto es la serie Amarres de HBO Máx.