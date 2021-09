Hamburguesas del Fondo de Bikini en La Laguna

Una propuesta gastronómica para los fans de las hamburguesas y de Bob Esponja llegó a La Laguna con el ‘El Krustáceo Kaskarudo Trc’.

La idea de comercializar las “colorburguers” como se hace en la caricatura del Fondo de Bikini se materializó hace apenas tres meses cuando Raúl Jaik y sus hermanos lo ayudaron a concretar el proyecto.

“La idea no era empezar como un restaurante, sino como un carro de fiestas para los niños. Para mí es muy divertido ver a los niños cuando están en una fiesta y de repente llega la persona vestida de Superman, de Batman, la emoción que les da. Entonces yo me fui con la idea de crear un Krustáceo Kascarudo y estaba platicando con mis hermanos de eso, pero me dijeron que por qué no lo intentábamos para un público en general y empezamos a construir el local y también decorar un carro”, platica Raúl.

La idea de hacer las colorburgers surgió entre bromas en una plática que tuvieron los involucrados previo a la apertura del restaurante.

“Las cangreburgers nacen a raíz de que mi hermano nos dice: saben qué, no nos han contestado los que estaban encargados de hacer las cajas con nuestro logo. Y tuvimos que trabajar con unos contenedores normales. Pero pensamos, cómo vamos a hacer que un papá le diga a su hijo que viene del Krustáceo si no lleva el logo. Y entre broma dijimos ‘pues hacemos las colorburgers y las hacemos de color y listo’. Y fue como en broma, pero me sonó la idea y pensé que no se escuchaba nada mal y dije pues vamos a intentarlo. Y así fue”.

Si bien al principio sólo el 10 por ciento de las hamburguesas que vendían eran colorburgers, ahora son el 90 por ciento son las que más piden los clientes, con siete colores a elegir y el mismo sabor entre todas.

VARIEDAD EN EL KK

A las hamburguesas se sumaron los Doggers, que son hot dogs jumbo con pan de color y salchicha empanizada con frituras de diferentes marcas. Además, el menú incluye malteadas de sabores acompañadas de donas, gansitos y galletas oreo para los consumidores que prefieran el sabor dulce.

Gracias a su éxito con las colorburguers, el Krustáceo Kaskarudo Trc abrirá tres sucursales más en los próximos tres meses y la idea es que una de ellas se establezca en Gómez Palacio, Durango.

Mientras, se puede disfrutar de estas delicias en Av. Amador Cárdenas 1279, Nueva los Ángeles, 27140 en Torreón, Coahuila.