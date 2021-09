Itatí Cantoral y Consuelo Duval le 'echan los perros' a Manuel Mijares en El Retador

El rompecorazones del programa El retador parece ser Manuel Mijares pues ya se ganó el corazón de Itatí Cantoral y Consuelo Duval.

"Manuel Mijares me parece un hombre ideal, fantástico, guaperrimo", confesó Itatí este domingo.

"Con ese soldado del amor yo sí me andaba yendo al baño de mujeres".

De hecho la actriz y jurado dentro del show pidió que su comadre Lucero fuera un poquito compartida para que ella le ponga unos besos al cantante quien es exesposo de Lucero.

Y si bien la protagonista de Soy tu dueña ya pasó página desde hace años con su ex marido, la que sí está apuntada es Consuelo quien comentó:

"Itatí sabe que yo muero por Manuel Mijares desde hace años".

Noche de nuevos retadores

Los concursantes que llegarán a la transmisión de la próxima semana serán nuevos ya que en la disciplina de baile la pareja de Chucho y Laura "se rajaron" y decidieron abandonar el trono y llevarse únicamente 200 mil pesos (la mitad de lo que tenían acumulado en la bolsa) por lo que el concursante Emiliano Jiménez se convirtió en el nuevo ganador.

Por otro lado la campeona de canto, Marileyda, fue desbancada por Irlanda, pues está última se llevó el 65% gracias a su interpretación de "En cambio no".

Quien también se rajó para sorpresa de todos los jueces (Itatí Cantoral, Lucero y Manuel Mijares), fue Verónica, imitadora de Rocío Durcal, pues expresó que tenía motivos fuertes para no tomar el reto de Paulo, imitador de Miguel Bosé.

"Yo estoy aquí porque me encanta cantar en el escenario, imitar a Rocío es lo más maravilloso pero mi realidad está allá afuera, tengo a mi madre enferma de una enfermedad pulmonar, un padre con cáncer de próstata y una hija de 13 años a la que no he visto en 10 años... allá afuera la vida es muy difícil, mañana no sé si voy a comer o a dónde voy a dormir por eso yo me retiro".

Sin embargo el impacto que dejó Verónica hizo que los jueces le pudieran cantar una última vez con el tema que hubiera presentado en el duelo y se despidió cantando "Tarde".