Compare antes de contratar un crédito

Si te agarró desprevenido el regreso a clases y vas a solicitar un crédito, recuerda comparar las diferentes opciones antes de contratar y evitar fuentes de financiamiento como los llamados créditos exprés.

Si no hiciste un guardadito para el regreso a clases y para ello tienes que recurrir a un crédito para solventar este gasto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te presenta diferentes alternativas para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades.

Existen productos de crédito como el de nómina, personal o una tarjeta de crédito, de los que te puedes valer para hacer frente al gasto, además su forma de contratarlos ha cambiado, ya que hoy en día los puedes solicitar a través de una página web o una aplicación móvil. A continuación, te mostramos algunas alternativas y los costos que tienen:

CRÉDITO PERSONAL

Se trata de un producto otorgado por una entidad financiera, en el cual, se te presta determinada cantidad de dinero y tienes la obligación de devolverlo, junto con los intereses pactados, las tasas de interés promedio simple* van desde 26.76% hasta el 61.74% y la comisión* por apertura pueden ir desde el 1% hasta el 13% del monto solicitado.

CRÉDITO DE NÓMINA

Este producto puede beneficiarte siempre y cuando lo uses de manera responsable y cuentes con los recursos para solventar las obligaciones de pago que derivan de él, pues debes tomar en cuenta, que los pagos del mismo se descuentan automáticamente de tu cuenta de nómina. Las tasas de interés promedio simple* van desde 25.76% hasta el 43.85% y la comisión* por apertura pueden ir desde el 0% hasta el 8.5% del monto solicitado.

TARJETA DE CRÉDITO

Es un medio de pago con el cual puedes financiarte hasta por 50 días sin costo, pero debes tener presente la fecha de corte y la fecha última de pago, ya que te podrá ayudar a liquidar tu deuda de manera fácil sin generar intereses. Las tasas de interés efectiva promedio* que cobran las tarjetas clásicas van desde el 17.95% hasta el 65.28% y la comisión por anualidad* pueden ir desde el $0 hasta $849.

Si optas por comprar los útiles con la tarjeta de crédito a meses sin intereses dale prioridad a artículos duraderos, por ejemplo: la laptop, escritorios, tabletas electrónicas, teléfonos celulares, entre otros; los cuadernos, libros, colores, el pegamento, entre otros; te recomendamos un plazo no mayor a 6 meses, esto con la finalidad de que no llegue el siguiente ciclo escolar y sigas pagando los útiles y materiales del año anterior.

Existen otras opciones de financiamiento como son las casas de empeño, pero debes tomar en cuenta todos los costos que se involucran: la tasa de interés, comisiones, avalúo, gastos de almacenaje, seguro contra robo, entre otros. Recuerda que la Profeco cuenta con un Buró Comercial, donde podrás consultar si el contrato de adhesión de la casa de empeño está debidamente registrado, consulta la página https://burocomercial.profeco.gob.mx/

También se puede contratar un crédito personal por internet o por una aplicación móvil, pero antes de hacerlo debes verificar que sea una institución debidamente autorizada como puede ser una SOFOM o una Fintech, para este fin, utiliza el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES): https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

Por último, está el Fonacot e ISSSTE, que ofrecen créditos a los trabajadores, infórmate en qué consisten y si eres acreedor a ellos.

Ten mucho cuidado con aquellas empresas que te ofrecen créditos con montos muy altos, baja tasa de interés, con pagos muy cómodos y que no consultan tu historial crediticio, a estos se les conocen como créditos exprés y son un fraude, porque te cobran por anticipado una comisión por gestionar el crédito, una vez desembolsado el dinero, nunca te entregan el crédito.

Toma en cuenta que contratar un producto con una institución financiera autorizada, te da la seguridad de que, si tienes algún problema o inconformidad, puedes presentar tu queja ante la Condusef.

¿Qué hacer?

Antes de solicitar un crédito considera lo siguiente:

*Verifica que la institución con la que vas a contratar un crédito esté registrada en el SIPRES, esto te garantiza que la Condusef te podrá apoyar frente a cualquier inconformidad. https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

*Compara antes de contratar.

*Antes de contratar un crédito, elabora un presupuesto, así sabrás si cuentas con los recursos para poder hacer frente a este compromiso financiero.

*Ten cuidado con los créditos exprés, recuerda que quienes los ofrecen no solicitan requisitos, no consultan tu historial crediticio y dicen entregar el dinero de forma inmediata; no olvides, además, si te piden dinero por adelantado, seguro es un fraude.

*Compara los costos de los útiles escolares sin salir de casa con la ayuda del "Quién es Quién en los precios" de Profeco. Visítalo en https://www.profeco.gob.mx/precios/canasta/.

*Al comprar en línea, verifica que la dirección de la página del comercio cuente con el certificado de seguridad, lo puedes verificar porque al inicio de la dirección aparece un candado o el protocolo "https://".

*Cuidado con las ofertas en redes sociales, pueden no ser sitios seguros para la compra y venta de productos, ya que no cuentan con mecanismos de seguridad.