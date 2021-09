Entre el esparcimiento, la pandemia y la identidad lagunera

Fue hace 96 años cuando la Feria del Algodón comenzó como una pequeña kermés en la Plaza de Armas, patrocinada por el Club Rotario. El sábado 5 de septiembre de 1925 significó el nacimiento de toda una tradición para la Comarca Lagunera en el marco de la cosecha del algodón (incluso se mostraba la primera paca de algodón del año) y el aniversario del nombramiento de Torreón como ciudad.

Años más tarde la feria dejó la Plaza de Armas y se trasladó a diversas sedes: el Bosque Venustiano Carranza, la Alameda Zaragoza, unos terrenos sobre la carretera Torreón-Matamoros y el estadio Revolución. Finalmente, en 1982, los organizadores compraron un predio de 30 hectáreas en el ejido Allende, terreno donde actualmente se sigue celebrando.

En este marco de tradición arraigada en la identidad local, hablar del retorno del público a la edición 2021 de la Feria de Torreón, tras ser suspendida el año pasado debido a la pandemia de COVID-19 (que aún no ha terminado), supone un tema complejo.

NECESIDAD DE ESPARCIMIENTO

La noche del pasado viernes 3 de septiembre fue escenario donde la Feria de Torreón volvió a la vida. Aunque en menor número que años anteriores, miles de laguneros asistieron al día inaugural con el objetivo de divertirse y convivir socialmente, a pesar de que ese día la ciudad había amanecido con 55 nuevos contagios, lo que aumentaba la cifra localmente a 303 casos activos.

Al evento se dieron cita familias enteras y jóvenes en su mayoría pertenecientes a las clases medias y bajas. El formato de este año pretende concientizar a los visitantes sobre la salud. Por ejemplo, en la entrada de los juegos mecánicos se instalaron filtros donde se exige el uso del cubrebocas y gel sanitizante, pero ya dentro es inevitable la aglomeración y la única indicación proviene de parlantes que son portados por trabajadores de la feria, cuya bocina emite un sonido que se distorsiona con el bullicio y hace incomprensible al mensaje.

Así, los visitantes se forman ante los juegos mecánicos, mismos que son desinfectados al terminar cada ronda. En contraparte, algunos caminan con el cubrebocas bajo el mentón, pues es la única manera en que pueden ingerir sus bebidas y alimentos. La feria también permitió el acceso al público infantil.

Si bien es cierto que ante la pandemia la feria tiene la ventaja de ser un área abierta, César del Bosque Garza, coordinador regional del Programa COVID, indicó el sábado que la Feria de Torreón tendría que suspender sus actividades en caso de que aumentaran los casos positivos.

Para intentar comprender este fenómeno social, el doctor Alfredo Morales, sociólogo y docente investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), acude a las ideas del francés Pierre Bordieu sobre la construcción del gusto social, quien habla sobre el gusto como un factor que se construye socialmente.

Así, el gusto por el esparcimiento y el festejo se va generando de forma gradual en la mente del ser humano, de ahí que ante el contexto de la pandemia le sea difícil sustraerse y apartarse de los factores que le dieron su construcción social.

A esto se tendría que agregar el valor histórico e identitario que tiene la Feria de Torreón en los ciudadanos y su necesidad por tener contacto humano en espacios públicos, a pesar del riesgo que esto implica en una pandemia. Tal vez así se podría tener una aproximación a la respuesta sobre la afluencia a la feria en 2021.

"Es una tradición arraigada en el sentido social, en el sentido de pertenencia de un espacio llamado Torreón. Esto es una especie de rincón donde tú te refugias, donde vas y te recreas […] Es tradición que difícilmente te la puedes quitar por la cuestión pandémica, creo que por ahí habría que ser un tanto antropológico, tener esa comprensión antropológica ", concluye el sociólogo.

LOS QUE VIENEN DE FUERA

A lo largo y ancho del país existen familias de comerciantes y artesanos que se dedican a recorrer las ferias nacionales en busca de sustento. Ellos forman parte de esa masa para quien la frase "quédate en casa" resultó inviable desde el inicio de la pandemia. Se trata de personas que en su mayoría viven al día y para quienes una jornada sin trabajo significa un gran golpe económico.

Tal es el caso del comerciante Iván Mendoza, originario de Toluca, quien entre sombreros y algunos juguetes afronta la incertidumbre de la actualidad. Desde las cuatro de la tarde se instaló en un local de la Feria de Torreón, a las afueras de los juegos mecánicos. En un lapso de seis horas solo había tenido dos ventas.

"Ahorita en este momento no sabemos qué es lo que vaya a suceder entre las ventas por todo lo de la contingencia que hemos pasado […] Cada año le buscamos donde haya. Si no hay ferias ni eventos, hemos trabajado en otros lugares como en las centrales de abastos […] Tenemos que trabajar para poder sobrevivir", relata.

Iván cuenta que sus ventas han bajado un 50 por ciento desde el inicio de la pandemia. Frente a su local, otros comerciantes de cobertores intentan llamar la atención de clientes a través de su peculiar discurso. Aquí aparece Eliseo de la Cruz, originario de Tlaxcala, quien durante 20 años se ha dedicado a este negocio.

Eliseo comenta que no les ha ido tan mal, pero que tampoco son las mismas ventas de antes. Para esta situación solo tiene una respuesta: nunca hay que perder la costumbre de trabajar. "Andamos un poco desvelados porque llegamos ayer. Hoy acabamos de armar y ya andamos aquí […] No llevamos mucho de venta. Nomás vendemos dos, tres paquetes. Antes se vendían de 100, 200 paquetes, ahorita no hay nada".

Una situación similar afronta el matrimonio de Joaquín Domínguez de Alarcón y Gloria Camacho, provenientes de Iguala, Guerrero. Ellos pertenecen a la comunidad náhuatl y en un local algo solitario, casi al final de la feria, exponen las artesanías creadas con el conocimiento heredado de sus antepasados.

Mientras resuenan los tamborazos ubicados en el área conocida como Las Jarras, Joaquín comenta que ya extrañaba venir a Torreón, pues lleva 21 años asistiendo a la feria. Para ellos ha sido un año muy duro, pero aseguran que aprendieron a salir adelante. "La verdad como es primer día y sí siento que hay algo de gente, pero como nomás viene a ver, más o menos llevo como 800 pesos de venta […] Esperemos que se componga esto, porque hemos estado aquí y si no fuera por el COVID, hubiera habido más venta".

'HAY QUE SALIR A SOBREVIVIR'

A unos metros de ahí, el grupo lagunero de cumbia Los hijos de San Jacinto busca amenizar la cena de algunos comensales. La agrupación es dirigida por Johnatan Velásquez, un yesero de la colonia Nueva Laguna Sur que emplea su talento musical para llevar dinero extra a casa. Al igual que los artesanos, Johnatan está convencido que la única salida ante la incertidumbre es intentar ganarse la vida a través de su trabajo.

"Ya tengo años tocando aquí en la feria y pues ya sabemos que de aquí sale alguito para comer y todo, pero ahí le andamos echando ganas […] Hay que salir a sobrevivir, ganarse un centavo y andando bien, el sol sale para todos y una rolita que aventemos pa' la gente pues no es mala. Andamos ahí, ganándonos la papa".

1925 en que se llevó a cabo la primera edición de la Feria de Torreón

2020 AÑO en que la pandemia del COVID-19 provocó la suspensión de la edición de la Feria